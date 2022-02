Más que béisbol: Industriales visita escuela especial Solidaridad con Panamá (+Fotos)

“Me siento conmovido y realizado cuando entreveo el hecho, o me permito la sensación, de que a alguien le importo, de que me acepta, me admira o me alaba”. Con estas palabras del psicólogo humanista Carl Rogers trascendió la visita del equipo Industriales a la escuela especial Solidaridad con Panamá.



Los pupilos de Guillermo Carmona celebraron, este miércoles, el aniversario 61 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de una forma diferente.



Sin actos ni tribunas, los Azules pusieron en práctica una de las aristas más nobles del deporte: el humanismo.

Por unas horas, lo pequeños que estudian en esa institución, ubicada en el municipio Boyeros, compartieron con los peloteros de Industriales y, además, los atletas se interesaron en el funcionamiento interno de la institución, única de su tipo en el país.



La escuela Solidaridad con Panamá quedó inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 31 de diciembre de 1989 y, aunque inicialmente se proyectaron varias escuelas similares en otras regiones del país, la llegada de los complejos años 90 (conocidos como Período Especial) determinó que solo se pudiera concluir la de La Habana.



Desde entonces, Solidaridad con Panamá se ha encargado de formar en sus aulas a niños y niñas con variadas discapacidades desde las enseñanza primaria y hasta la secundaria.



Con altas dosis de amor, el claustro de profesores se encarga de dar a los estudiantes la enseñanza general lo más pronto posible.

