Jasiel Rivero: “Puede que la ansiedad me haya chocado un poco”

El capitalino Jasiel Rivero, pívot antillano que milita con sobresaliente desempeño en el equipo Valencia Basquet de la liga española, resultó el jugador más destacado en el juego frente a México, durante esta II Ventana Clasificatoria Mundialista.

Con 16 puntos, cuatro encestes, tres asistencias y nueve rebotes, aunque muy alejado de sus más significativas actuaciones, tanto cuantitativa como cualitativamente, fue el que más puntos aportó a la selección nacional en esta actuación. Jasiel enfrentó un conjunto azteca que se encargó de cerrar su ofensiva y su accionar en sentido general en el duelo.

“Puede que la ansiedad me haya chocado un poco. Siempre trato de evitarlo, pero entré y vi a mi público ahí y aunque debía sentirme mejor pasó algo inexplicable, pero creo que para el partido frente a Puerto Rico va a ser diferente. La mentalidad debo prepararla mejor. Yo sé que tengo que tratar de dar lo mejor de mí porque; si lo hago afuera que estoy lejos, como no lo voy hacer frente a mi pueblo que me apoya constantemente (…) y así poder triunfar en el próximo partido.”



El conjunto cubano ha experiementado nuevas inserciones y contrataciones foráneas de otros jugadores, a tal punto que decidieron jugar ante México con cinco bases-organizadores, como nunca antes lo habían hecho. Tras dos jornadas de entrenamientos conjuntos se espera el anhelado encuentro del team work a lo que el capitán del conjunto señaló.



“El equipo lo encontré bastante bien, ha habido mucha mejoría, estamos moviendo más el balón, haciendo jugadas y tiros que no hacíamos antes (…) Cómo hemos traído jugadores que no han estado siempre en el equipo debemos en la práctica entendernos, saber que hacen todos los jugadores, estamos teniendo partidos muy bueno, pero al final es la misma derrota, eso no nos vale ya, es tiempo de darle una victoria al país y yo tratar de hacerlo lo mejor posible por mi pueblo”.



Ante la reciente confirmación de la no presencia del cubano nacionalizado en la isla del encanto Ismael Romero con su selección boricua, quién hizo mucho daño a Cuba en la I Ventana desde Chihuahua, México, puede que las cosas se tornen más cómodas para el capitalino, frente a un conjunto que ha convocado y variado en casi un 50% a su elenco. Veamos cómo se planta Jasiel y todo el equipo tras estos días de engranaje al estilo de Eduardo Moya.

