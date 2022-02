Doble zarpazo de los Tigres en el Coloso del Cerro

Ciego de Ávila vino de abajo este domingo ante Industriales en el estadio Latinoamericano y se impuso ocho carreras por siete para llevarse la serie de particular (3-2) de cinco juegos, correspondiente a la fase regular de la 61 Serie Nacional de Béisbol.



Los avileños, que ahora dominan los enfrentamientos históricos 93×92, sin incluir la postemporada, perdían 7×6 en el noveno cuando fabricaron par de anotaciones, aprovechando el descontrol del relevista Héctor Ponce, quien propinó un pelotazo y regaló un boleto que permitió la carrera decisiva.



Los Azules, que sumaron su cuarta derrota consecutiva y su sexta en los últimos siete partidos, todos celebrados en el Coloso del Cerro, inauguraron el marcador con dos en el cierre del segundo, cuando ligaron tres sencillos, dos de ellos dentro del cuadro, un boleto y una rolata por primera del jardinero Alberto Calderón, quien remolcó una carrera.



Sin embargo, los visitantes empataron en el cuarto y agregaron otra en el quinto, por cuadrangular del veterano Abdel Cibil, para tomar ventaja momentánea de 3×2. En ese mismo inning, los Leones igualaron y tomaron nuevamente el mando.



En esa entrada, el derecho avileño Arnaldo Hernández abandonó el montículo dejando dos hombres en circulación con dos out en la pizarra, pero el relevista Yairon Martínez soportó cañonazo de Yasiel Santoya para empatar y doble del mascara Óscar Valdés que puso delante a su equipo.



Ciego volvió a negociar la igualdad en la alta del séptimo por indiscutible de Alexander Jiménez, pero en el cierre, los Azules fabricaron racimo de tres para poner el choque 7×4 a su favor.



Cañonazos de Walter Abreu y Santoya hicieron saltar al primer relevista Martínez. A su rescate vino Fernando Betanzos, quien luego de sacar un out transfirió intencionalmente a Jorge Alomá y soportó sencillo remolcador del emergente Yosvani Peñalver y sacrificio fly de Dairon Blanco.



El racimo de tres se completó con el imparable de Alberto Calderón ante el cuarto relevista, el zurdo Jasiel Gayón.

🚨 #FINAL | Ceden los #Leones contra los #Tigres en el Latino y pierden el compromiso particular entre ambos de la #61SNB 🇨🇺 ❌ El pitcheo azul de segunda línea se vino abajo en el momento de sellar la victoria 😕#COCOBeisbol ⚾#AzulDeCorazon 💙 pic.twitter.com/BShD9brJ3b — Radio COCO (@RadioCOCOnline) February 27, 2022

Los visitantes descontaron dos en el octavo por jonrón en solitario de Raúl González y costoso error del torpedero Ssndy Menocal, y negociaron otras dos en el noveno para empatar y decidir el desafío.



En esa entrada, luego de un out, Yorbis Borroto pegó hit al derecho, González recibió boleto y el cuarto bate Yudiel González empató el choque con cañonazo al izquierdo, todo ante el novato Luis Echazábal, quien dio paso a Ponce, que propinó pelotazo a Civil y concedió base por bolas al emergente Jonathan Bridón .



La victoria por la tropa de Yorelvis Charles se la acreditó el relevista Yosvani Ávalos que en 1,1 entradas no permitió ni carreras, ni hits, regaló par de boletos y estrucó a un bateador Azul. Con el revés cargó el novato Echazábal.

Con la derrota dominical, Industriales desciende hasta el octavo lugar con balance parejo de 12-12.



Matanzas, con 17-7, lidera el torneo, secundado por Mayabeque (16-8), Santiago de Cuba y Ciego (15-10). Villa Clara va quinto con 14-10, tras sumar su séptima victoria consecutiva y Sancti Spíritus y Artemisa aparecen sexto y séptimo con 13-11, respectivamente.

(JMM/N)

