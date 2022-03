Afición Azul extraña los rugidos en el Coloso

El equipo Industriales sigue sumando derrotas como local en actual Serie Nacional, situación que es reflejo del descenso de los Leones en las últimas tres subseries, en las que archivan seis derrotas y una solitaria victoria.



La valoración de los tres principales parámetros de juego permite apreciar que los Azules se han comportado por debajo de lo esperado, sobre todo cuando juegan en casa.



Los serpentineros de la nave Azul han tenido altas y bajas y, sobre todo, conceden muchos boletos. Asimismo, propinan pelotazos cuando más cuestan, en su afán por cerrar a los bateadores.

Pedro Álvarez, Pavel Hernández, Marcos Ortega, Maykel Taylor y compañía no logran estabilizar su rendimiento, y eso obvio que preocupa a la afición capitalina, pues el pitcheo es imprescindible para alcanzar victorias. Aquí cabe la máxima de que: “Cuando hay pitcheo, no hay bateo”, y eso lamentablemente no sucede con el cuerpo de tiradores del equipo habanero.

Muchos en las gradas se preguntan si llegará pronto la reacción de los Leones. La temporada regular avanza y hay un grupo de equipos bien parejo en cuanto a posibilidades, el propio Camagüey, Pinar de Río y Artemisa vienen de menos a más, sin detenerme en Santiago de Cuba, Matanzas y Mayabeque, aferrados a mantenerse entre los tres primeros de la tabla de posiciones.



Ciertamente a los problemas del staff de los Leones se suma la improductividad ofensiva. Sí, esa que aflora cuando pese a conectar más de ocho hits por juego, el equipo no logra fabricar las suficientes carreras. Eso le ha pasado a Industriales y se debe al escaso bateo oportuno, a las pocas jugadas ofensivas, esas que muchas veces sacan de concentración al pitcher rival y contentan a los seguidores de un equipo.



A lo anterior sumo los errores a la defensa, que cuestan en la mayoría de los casos, con carreras muchas veces inmerecidas para los serpentineros.

De martes a jueves, el equipo más emblemático de la pelota cubana se las verá con Sancti Spíritus, en el Coloso del Cerro, conjunto que cuenta con peloteros de calibre, entre estos el estelar Frederich Cepeda, quien juega su temporada 24, y Yunier Mendoza la número 22. A ellos el pitcheo Azul debe neutralizarlos, pues son hombres que remolcan muchas carreras.



Ojalá el ímpetu ganador vuelva a Industriales, que se combinen los tres factores de juego: los abridores del elenco avancen durante los choques, los relevistas muestren control, la defensa se muestre certera y la tanda ofensiva despierte, sobre todo a la hora buena.



(JMM/O)

