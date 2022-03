Industriales buscará rugir y romper racha negativa

Cuatro derrotas consecutivas relegaron al equipo Industriales al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol en su temporada 61.



Par de derrotas ante Matanzas e igual cantidad ante los Tigres de Ciego de Ávila mantienen en vilo a la afición capitalina, deseosa de ver a los Leones en planos estelares.



Durante la subserie de martes, miércoles y jueves, los Gallos de Sancti Spíritus devolverán la visita a Industriales, quienes recibirán a los del Yayabo en el estadio Latinoamericano.



A un juego completo de los espirituanos, los Azules tendrán en estos enfrentamientos, la oportunidad perfecta para recortar ventaja ante un rival directo y, de paso, desquitarse de la barrida sufrida en el José A. Huelga.





Industriales juega para .500, con 12 victorias e igual número de derrotas, a cinco juegos del primer lugar, pero solo medio choque por encima de Pinar del Río, ocupante de la novena posición. A pesar de jugar en su propio feudo del Coloso del Cerro, a los giraldillos les ha ido mal en el Latino en lo que va de la actual campaña.

En 12 apariciones sobre la grama del Coloso Azul, los dirigidos por Guillermo Carmona han salido airosos en apenas cuatro encuentros y ocho veces cayeron derrotados, incluyendo par de barridas de fin de semana, primero ante Mayabeque y la última a manos de los Tigres.



No obstante, existe cierta paridad entre ambos elencos, pues la escuadra espirituana, en 11 partidos como visitadores se ha impuesto cuatro veces en valla ajena y siete veces silenciaron el cantío de los Gallos fuera del Huelga.



Por Industriales encabeza su ofensiva Andrés Hernández. El cuarto bate capitalino bataea para .366, entre los punteros del campeonato. Con 26 indiscutibles, “Andresito” acumula 12 extrabases: siete dobles, un triple y cuatro cuadrangulares.



Mientras, Yosvani Peñalver, antes de lesionarse, se erigía como otro de los puntales ofenivos de los de añil. “El Indomable” batea para .354 y, aunque en los últimos partidos había bajado su rendimiento, figura como el segundo hombre de mejor average ofnsivo del equipo y uno de los más productivos a la hora de fabricar anotaciones.



Junto a Peñalver y Hernández, otro pelotero carga con la reponsabilidad ofensiva. Se trata de Sandy Menocal, tercero en el equipo con mayor cantidad de corredores impulsados en posición anotadora (14) y segundo en cuanto a veces que impulsa el empate o la ventaja (6).



Colectivamente, la ofensiva de Industriales no debe causarle dolores de cabeza al mentor Guillermo Carmona, no así con el área de los lanzadores. Mucho más con las recientes regulaciones del pitcheo, desde el montículo llegarán las mayores incertidumbres ante una escuadra espirituana que ha demostrado jugarle sin miedo a los Leones.

(JMM/N)



Impactos: 10