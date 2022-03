Leones por desquite ante Gallos en el Latino

Los Leones de Industriales buscarán ante los Gallos de Sancti Spíritus tomar desquite del revés sufrido en la primera subserie de la presente temporada, cuando reciban desde este martes, en el Latino, a la tropa que dirige el campeón olímpico de Atenas 2004, el exreceptor Eriel Sánchez.



El 5 y 6 de febrero pasados, en el estadio José Antonio Huelga, los locales consiguieron par de victorias, con pizarras de 7×2 y 6×1, en choques donde contaron con buenas faenas monticulares del derecho Yuen Socarrás y el zurdo Alex Guerra.



Socarrás se apuntó la victoria en el primer desafío, luego de soportar dos carreras limpias en 6,1 entradas de actuación, con siete hits tolerados y cinco ponches.



El jardinero central Carlos Gómez, de 4-3, con dos remolques, y el veterano inicialista Yunier Mendoza, de 4-2, lideraron la ofensiva de los Gallos, que además contó con vuelacercas del torpedero Moisés Esquerrés.



En este primer partido, los habaneros pegaron 11 indiscutibles, pero solo pisaron dos veces la goma, con destaque para Yosvani Peñalver, Yasiel Santoya y Óscar Valdés, todos con dos hits.



Con el revés cargó Marcos Ortega, quien en seis capítulos de labor soportó cuatro limpias y siete incogibles.



Como nota muy negativa en este primer duelo estuvieron los seis errores cometidos por la defensa capitalina, aunque estos no incidieron directamente en las carreras fabricadas por el rival.

Por su parte, el segundo juego fue decidido en el mismo primer innig , cuando el jardinero Dismani Ortiz conectó un grand slam ante el abridor y perdedor Yandi Molina, que en 2,2 capítulos soportó cinco limpias.



La ofensiva Azul poco pudo hacer ante un trío de lanzadores del Yayabo, que regaló ocho boletos, pero solo aceptó dos carreras y seis hits en nueve entradas.



El zurdo AGuerra, con 5,1 enttadas lanzadas se acreditó la victoria, con la ayuda de los relevistas José Luis Braña y Ariel Zerquera.



En resumen, en esta primera subserie entre ambos en la 61 Serie Nacional de Béisbol, los espirituanos superaron en todos los renglones de juego a los giraldillos, con una ofensiva que promedió .304, de 69-21, con dos dobles e igual cantidad de jonrones, superior a los .250 de Industriales, de 68-17, con dos tubeyes como extrabases.



En el pitcheo, el cuerpo de lanzadores de los Gallos permitió tres limpias en 18 entradas, en tanto el de los Azules admitió 11 en 16 capítulos. Por último, a la defensa, los anfitriones no cometieron errores en los dos juegos, mientras los Leones, pifiaron en siete oportunidades.

Reajustes en los horarios de juego de esta semana:#IND vs #SSP (Latino) Martes y miércoles 7:15 p.m. Jueves 1:00 p.m.#IJV vs #CAV (Labra) Miércoles (doble juego) y jueves 10:00 a.m.#SSP vs #VCL (Huelga) Sábado 4:00 p.m. Domingo 1:00 p.m. pic.twitter.com/XsaqFYPSvu

— Serie Nacional de Béisbol Cuba (@SerieCuba) February 28, 2022