Código de las Familias: reflejo de una nueva realidad (+ Tuit y Video)

El nuevo Código de las Familias que se lleva a consulta popular es el resultado de las investigaciones sociales realizadas a partir de las necesidades de la sociedad cubana actual, más inclusiva, plural y diversa. De ser aprobado, el documento influirá de manera significativa en las dinámicas familiares de nuestro país.

Al respecto, Irina Colina Ortega, máster en Derecho Constitucional Administrativo y miembro del equipo de expertos que participan en las consultas populares del municipio La Lisa, expresó a la emisora COCO que el reconocimiento de elementos importantes como la unión de hecho afectiva, los cuidadores y otros, aspectos que antes no estaban presentes en el código, expandirá las dimensiones del concepto de familia que tenemos.

“La inclusividad no se restringe al género o el sexo, también puede aplicarse a todo lo que ahora denominamos parientes. La familia es la célula básica de la sociedad, por esto, cada una de nuestras familias debe fomentar esta inclusión, la colaboración, la distribución equitativa de los bienes, la justicia y, sobre todo, el respeto hacia los diferentes lazos y tipos de filiación y parentesco.

Según Colina Ortega, toda mujer cubana debe sentirse identificada con el contenido del nuevo Código de las Familias porque, aunque en la sociedad quedan rezagos y formas de explotación o agresión hacia la mujer, que no percibimos, el documento vela por el cumplimiento de sus derechos dentro de la dinámica familiar.

“Cuando se habla de la mujer, no puede dejar de mencionarse la sobrecarga de trabajo, ya que muchas no solo se enfrentan a su jornada laboral, después deben lidiar con las tareas del hogar y la atención a los hijos entre otras cuestiones. La redistribución de las tareas domésticas no se abordaba en el Código de las Familias de 1975, el cual se encuentra vigente, sin embargo, la nueva versión de estas normas, tutela este aspecto tan importante de la realidad de las familias de nuestro país”.