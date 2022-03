Ulfrido García: incansable guerrero en busca de lanzar otro strike

Ulfrido García estaba sentado con una toalla roja en el hombro y no pudo evitar el sobresalto cuando el árbitro de home no le decretó el tercer strike al cuarto bate de los Leones de la capital cubana, Lisbán Correa.



Se jugaba apenas la segunda subserie de la 60 Serie Nacional, pero el principal lanzador zurdo del staff de las Avispas de Santiago de Cuba tuvo que resignarse a ver el partido desde los palcos detrás del plato.



Debido a una lesión por inflamación en la porción larga del bíceps en su brazo izquierdo, el prometedor zurdo natural de Songo la Maya no podía luchar por la victoria desde la lomita del estadio Guillermón Moncada. “No te apures, estelar”, le dijo Ulfrido al árbitro principal, mientras Correa tomaba un poco de tierra del cajón de bateo y daba un par de palmaditas antes de enfrentar al diestro Pedro Agüero, en cuenta de dos strikes y una bola.



Acto seguido, Agüero dominó al “Billy” en rolling a tercera y cerró la quinta entrada con ventaja de 2×1 para Santiago de Cuba, y Ulfrido dio un salto de alegría como si estuviera viviendo el momento dentro del diamante.



Ambos coincidimos en que el comando de Agüero fue clave para evitar que Correa halara un pitcheo y descargara su fuerza. “El año pasado, le tiré un cambio de velocidad y me dio jonrón”, recordó Ulfrido, “pero al siguiente turno me enfoqué en el control de cada pitcheo, porque Correa es uno de esos bateadores que pueden cambiar el marcador con un swing”.



Aunque estábamos separados a una distancia de cuatro asientos, debido a las medidas epidemiológicas por el azote de la Covid-19, pudimos dialogar algunos minutos. Mientras conversábamos sobre su lesión, el plan que estaba siguiendo para recuperarse al 100 por ciento, la pasión por su equipo y el deseo de regresar se notaba en cada expresión de Ulfrido.



Al instante, recordó el más reciente triunfo que había tenido contra Industriales, y definió con dos palabras la clave del éxito: “Control y paciencia”. Sobre sus experiencias anteriores, Ulfrido comentó que el descontrol, a diferencia de saber cuidarse de los bateadores, le pasaron factura muchas veces contra los Leones. “A veces nosotros los lanzadores queremos ponchar y ser imponentes”, expresó Ulfrido. “Pero como me han dicho varias veces grandes lanzadores de nuestro equipo, el pitcher tiene que controlar las emociones”.



El zurdo de Songo la Maya reconoció que ese deseo de cumplir con las expectativas a veces puede ser un arma de doble filo para los lanzadores, pero con el tiempo la experiencia logra equilibrar ambas partes.

Aquella tarde, finalmente, Ulfrido se fue feliz al dugout de las Avispas para celebrar la victoria 6×4, tras un rally de cuatro carreras en el final del octavo inning.

Fue la última vez que hablamos y, cuando se despidió, aún se le notaba la emoción de los guerreros que nunca se rinden.

Pesar ante fallecimiento de lanzador Ulfrido García. Concluida la autopsia al cadáver del otrora atleta, la Dirección Provincial del Inder en #SantiagodeCuba ha emitido una nota de prensa. #baseball #beisbol https://t.co/0oiyFyEP7M pic.twitter.com/vtn6wLFCjh — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) March 4, 2022

Lamentablemente, en la 60 Serie Nacional no pudo recuperarse y se quedó sin ver acción, pero aún mantenía esperanzas para volver con las Avispas a inicios de este año. “Tengo que volver a lanzar en el clásico de nuestra pelota, contra los Industriales”, fue la última frase que le escuché mencionar al veloz y desafiante zurdo santiaguero, antes de recibir la noticia de su inesperado fallecimiento este viernes a los 28 años.



La desgarrante noticia ha puesto de luto el béisbol cubano, justamente cuando la fanaticada beisbolera se preparaba para disfrutar otro duelo clásico entre Industriales y Santiago de Cuba, con la presencia del público en el estadio Guillermón Moncada. Ulfrido no estaba listo para lanzar y ni siquiera formaba parte del roster de las Avispas, pero aún guardaba esperanzas de volver al montículo.



Paradójicamente, sus últimas dos decisiones en ganados y perdidos habían sido contra Industriales y en el estadio Latinoamericano: La victoria, el lunes, 4 de noviembre de 2019, con marcador de 10×0, y la derrota el viernes 20 de diciembre de 2019, 7×2.



En un momento decisivo para el futuro de su carrera, el destino lo sorprendió con un golpe fatal que le apagó la vida, pero la entrega y el amor de Ulfrido por sus Avispas será imposible de olvidar.



Su alma de guerrero no solo se recordará en Santiago de Cuba, donde Ulfrido fue el as que encabezó la conquista del título en la III Serie Nacional Sub.23 (2016), porque la fanaticada de los Alazanes de Granma también tiene motivos para admirarlo. Su aporte como refuerzo en el título del equipo durante la 57 Serie Nacional fue clave.



En las últimas tres campañas que lanzó, García registró marca adversa de 11-15, 4.81 de efectividad, 98 ponches y 93 boletos. Sus problemas con el comando de los pitcheos fue una de las deficiencias más notables que atentaron contra su desarrollo. Pero, aún así, sus dos apariciones en eventos internacionales con el team Cuba podrían calificarse de positivas.



La más recordada fue una apertura de 5,1 innings donde admitió tres carreras limpias y ponchó a cinco rivales con un solo boleto ante los Criollos de Caguas, respondiendo a la confianza del mánager Carlos Martí, en la Serie del Caribe de 2018.



Aún cuando su hombro no respondió como se esperaba a la inserción de células madres, Ulfrido no se dio por vencido. Estaba dispuesto a luchar por su sueño de volver a retar bateadores, y esa es la gran historia de superación que nunca olvidaremos del zurdo santiaguero.



Sí, la muerte lo sorprendió con tan solo 28 años, pero en el corazón de quienes lo admiramos, Ulfrido seguirá siendo ese incansable guerrero del montículo, que nunca se rindió en el intento de lanzar otro strike.

😢😢😢🚨🚨 Hemos despertado sacudidos por tu partida. Recordaremos cada momento juntos, trasladamos nuestro dolor a todos tus seres queridos #Ulfrido_García EPD 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/alI3E3OrjF — avispas_santiago (@AvispasSantiago) March 4, 2022

(JMM/C)

