Con B, de ballet y beisbol (+Video)

El lago de los cisnes es una obra ineludible en el repertorio de las más afamadas compañías de ballet del mundo

Eduardo no quería ir al ballet esa noche, Las Tunas jugaba contra Santiago de Cuba y Alexander Guerrero estaba a punto de conseguir el homerun 100 en Series Nacionales. Pero su madre insistió, la visita del Ballet Nacional de Cuba no podía pasar por alto. Así que, convencido por su familia, asistió de mala gana, no por reticencia o prejuicio alguno, pues gustaba del ballet aunque nunca había asistido a una función en vivo.

Incluso en la tarde, al salir del preuniversitario, vio a Alicia Alonso paseando en coche por la ciudad. Pero un juego de pelota como el de aquella noche, era casi sagrado; más cuando uno de sus jugadores preferidos estaba a punto de lograr una marca tan significativa.

Viengsay Valdés, primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba

En el teatro volvió a ver a Alicia pasar junto a él. Sentados y con las luces apagadas comenzó la función. En el segundo pas de los presentados aquella noche, observó por primera vez a Viengsay Valdés. quien interpretó en solitario a Odile, el cisne negro.

Cuando concluyó la música, Eduardo fue el primero en ponerse de pie para ovacionar a Viegnsay. Había olvidado completamente su molestia por no ir al estadio. La belleza de aquel momento solo podía tener como respuesta aplausos.

***

Basado en el cuento alemán El velo robado, de Johann Karl August Musäus, el entonces director del teatro ruso Bolshoi Vladímir Petróvich Béguichev, encargó en 1875 a Piotr Ilich Chaikovski componer la música para un ballet de cuatro actos llamado El lago de los cisnes

Chaikovski necesitó solamente un año para finalizar la música. Antes de iniciar la composición, el autor ruso tenía prejuicios acerca de piezas concebidas para funciones de ballet. Pero cuando se adentró en las partituras de otros autores, sintió vergüenza de sí mismo, según confesó en una de sus cartas, y descubrió todas las posibilidades sonoras y expresivas que podía explorar desde la composición con destino al ballet. El lago de los cisnes sería el primero de los célebres ballets compuestos por Chaikovski.

Coreografiado por Julius Reisinger, El lago de los cisnes fue estrenado el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú. Aunque hoy en día esta obra del ballet clásico sea, posiblemente, la más conocida y llevada a escena por diversas compañías del mundo, en su estreno sufrió numerosas opiniones negativas, que profetizaban un rápido olvido.

Chaikovski necesitó solamente un año para finalizar la música de “El Lago de los Cisnes”

Los desencuentros entre coreógrafo y músico, quienes trabajaron por separado, pudieron contribuir en gran medida a que el estreno no fuera el deseado. Los críticos argumentaban que la estructura era demasiado compleja, sumado a una música muy sinfónica, con influencias de Richard Wagner. La obra sería eliminada del repertorio del teatro ruso en enero de 1882, luego de 41 presentaciones sin éxito alguno.

Serían los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov quienes revitalizarían El lago de los cisnes. Desde 1889, ambos habían sostenido encuentros con Chaikovski para realizar un nuevo montaje del ballet. El compositor mostró interés en reestrenar la obra con nuevos cambios a la música y coreografía, pero falleció en 1893, sin que pudiera llevarlo a cabo junto a Petipa e Ivanov.

Luego de revisiones musicales de Riccardo Drigo, quien estaría a cargo de la dirección orquestal, en enero de 1895 se volvió a escuchar la introducción de El lago de los cisnes en el Teatro Marinsky, de San Petersburgo. A partir de entonces, el éxito fue rotundo.

La Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso

En Cuba la primera interpretación estuvo a cargo de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso. En 1937 durante una función en el Teatro Auditorium de La Habana, hoy Amadeo Roldán, coreografiada por su profesor Nicolai Yavorsky, la joven actuó como Odette y Odil.

Fue en 1954 cuando la compañía que llevaba su nombren -actualmente Ballet Nacional de Cuba- estrenaría también en el Teatro Auditorium El lago de los cisnes, nuevamente con Alicia de protagonista y un elenco compuesto por bailarines cubanos.

Luego de exhibirlo como parte de su repertorio durante varios años en múltiples giras por el mundo, en 1979 Alicia coreografiaría una nueva adaptación de, con tres actos y un epilogo. Las conocidas cuatros joyas del ballet cubano: Josefina Méndez, Mirta Plá, Loipa Araújo y Aurora Bosch, serían intérpretes en diferentes funciones, de los célebres personajes contrapuestos: Odette y Odil.

Otra de las primeras bailarinas de la compañía danzaria que llevaron a escena los diferentes colores del cisne, fue Ofelia Domínguez. En una crónica realizada por el Premio Nacional de Literatura, Eduardo Heras León, publicada en la revista Revolución y Cultura en 1985, a propósito de una puesta en escena donde varias figuras jóvenes tenían protagonismo, el reconocido cuentista y apasionado del ballet escribió sobre ella:

(…)Esa noche Ofelia bailó un poema de Hikmet. Su Odette, apasionada, intensa, transmitía más que un mensaje de esperanza, una voluntad de luchar; más que un canto de angustia, la seguridad de una victoria. Era, en fin, una Odette optimista confiada en la fuerza del amor (…) Todo más que bailado, vivido (…)

De igual manera, otras destacadas primeras bailarinas de la actualidad como Anette Delgado, Sadaise Arencibia y Grettel Morejón, junto a Viegnsay, han danzado bajo el encanto místico de un cisne hecho mujer o viceversa.

***

Para suerte de Eduardo, aquella noche el juego entre Santiago y Las Tunas era televisado y cuando terminó la función del ballet pudo estar al tanto de lo que iba sucediendo, gracias a las diferentes casas con ventanas abiertas donde podía escuchar el partido mientras caminaba a toda prisa.

Antes de llegar, escuchó que Guerrero iba al bate, subió las escaleras de su casa y abrió la puerta. Justo en el momento que prendió la televisión, un swing decretaba que aquella bola no pertenecía más al terreno de juego, mientras sobrepasaba el muro del left filed del estadio. Guerrero llegaba a su homerun 100 en series nacionales y Eduardo logró verlo a tiempo.

Esa noche los aplausos a la Odile de Viegnsay y el choque de una pelota convertida en homerun, tuvieron para Eduardo el mismo sonido, pues ambos dibujaron una parábola de sueños convertidos en realidad.

