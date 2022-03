Señor, dame saber todos mis ríos/ los que conozco ya, los que me faltan*. Cada cubano es un río de la Isla. Si su corriente es poderosa, penetra en los pechos y hace cantar y bailar hasta el amanecer. He dicho cubano, y no pronuncio la palabra perfección y si el combate por acercarla. Pobre del que condujo sus aguas hacia pasajes helados, se quedó sin sus barcas, sus peces, su cielo.

Que saberse los ríos/ es conocer la sangre de la patria*. El Inglesito Revee alimentó con su sangre nuestros ríos: sablazos, disparos, metralla le laceraron su cuerpo mambí, intacta el alma. Cuando mataron sus piernas, ordenó que lo amarraran para encabezar la ofensiva hasta morir. Ah, el Inglesito Revee, ¡qué norteamericano tan nuestro!

…saber los ríos/ es conocer el árbol que retratan,/es conocer las piedras que lo besan/ los pájaros que anidan en su orilla/ y los peces que juegan en sus aguas*. Mientras un musical estadounidense trata de drogarme desde la televisión cubana, un libro de Nancy Morejón me salva: Madrigal para un príncipe negro.

Tenía que ser ella la que me montara en su barca para no dejar morir al asesinado George Floyd, para revivir a Emmett Till, a tanto negromestizolatinoemigrantepobre ultimado desde los rayos aún presentes del Ku Kux Klan, para acercar el Cauto al Mississippi, para poder alimentar con sus aguas el mismo mar que se traga a los sirenados que no escucharon a Odiseo.

*Eugenio Florit

Mi gloria está en tus ojos. Vicente Huidobro.

Liliam, tus ojos son ríos que intentan escapar de mí como las aguas de las manos. No pueden. Desde tus ojos observo, beso, sufro y grito amor, sobre todo cuando penetro en tus ondas en la casa donde fuiste mezclera, albañil, azulejadora de una brigada que te ascendió a obrera, sin que dieras la espalda a Los pasos perdidos o a la poesía de Pablo Neruda. No podrás desaparecer, aunque te marches, después que vigorizaste mis océanos.

El río/ es uno y diverso: es parte/de un todo/red de venas abiertas/ de una corriente enorme. Ángel Augier.

Renace. Sobre los vidrios amenazantes, coloca firme el bloque de arrancada: vuelve a ser Ana Fidelia. Desde ella surge, más allá de los trofeos, un riachuelo promisorio. Rodolfo Falcón nada hacia la gloria de todo un pueblo. Rey Vicente Anglada sigue custodiando la segunda base. Medallas que brillan más que el oro, reflexiones propias bien defendidas, victorias sobre las corrientes contrarias. Mis atletas- ríos: ¡cómo los amo!

Falta el río. Habría que pintarlo en algún sitio. Abel Prieto. La vida es la vida y los ríos son los ríos. Debemos mostrarlos con sus colores. En ocasiones, impactantes; desvaídos, en otras. Darlos como ellos son y desean verse: lejos del panfleto y la quimera. Entreguemos alas a la ilusión, sin restar potencia a las extremidades. ¿Cómo representarlos? Más difícil todavía: ¿cómo interpretarlos?

Son muchos los que unen su caudal con los demás ríos sin dejar de poseer sus propias aguas, aunque a veces les duela soslayar sus deseos de recorrer montes y edificios, para realizar el viaje más difícil al recorrer los vericuetos internos. Quien lo consiga y llegue a la mar, será recompensado: formará parte de esa fuerza incontenible que intenta vencer la podredumbre y modificar el lado horrible del planeta.

