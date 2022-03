El trabajo de cuidar (+ Tuit y Video)

Diez meses después, a Clara le tiemblan las manos. Un poco menos que antes, pero aún le tiemblan. Aquel día, cuando lo notó, sintió una punzada en el pecho; creyó que era la enfermedad de Parkinson, o algo peor. Sin embargo, tras numerosos estudios, no hubo duda del diagnóstico: estrés. El término no le era ajeno. Lo había escuchado y hasta empleado muchas veces, pero sobre todo en los últimos años, cuando comenzó a sentir las huellas físicas y psicológicas de su rol de cuidadora a tiempo completo.

Antes de que el alzhéimer de su madre alcanzara la etapa más compleja, Clara y su hermana intentaron prepararse para asumir el momento de la mejor manera posible. Decidieron que Clara dejaría su trabajo remunerado, pues era la de menor sueldo, y Zelma cubriría los gastos económicos y atendería a su mamá los fines de semana. Y así lo cumplieron durante siete años, los más difíciles de la vida de ambas, sobre todo de Clara.

No hay un solo término que pueda definir con exactitud las múltiples emociones que enfrenta una persona cuidadora. “No mentiría si digo que es un momento que, de cierta manera reconforta, cuando tienes sentimientos positivos profundos hacia quien le ofreces los cuidados. Yo me sentía feliz de ver a mi papá limpio, oloroso, sin escaras y comiendo bien. Pero también es muy agotador todo”.

Al igual que Clara, Caridad tambié fue cuidadora. Durante dos años estuvo con su padre a tiempo completo. Ambas coinciden en lo difícil que es asumir los cuidados, sobre todo sin ningún tipo de capacitación o ayuda, y durante un periodo de tiempo que, en la mayoría de los casos, es indefinido. Ambas son, también, el espejo de una realidad.

Para el 2030, se pronostica que Cuba tenga 10 millones de habitantes, y de ellos el 30 por ciento pertenecerá a la tercera edad. De hecho, hoy es la nación más envejecida en América Latina y el Caribe. Y, si bien el aumento en la expectativa de vida es uno de los grandes logros de la región, lo cierto es que también representa un reto para los sistemas de salud y la sociedades en general.

“Según el informe final del Plan de acción sobre la salud de las personas mayores 2009-2018 de la Organización Panamericana de la Salud, los recursos humanos en salud no están preparados para atender las necesidades de las personas mayores. Menos del 15 por ciento (%) de los programas de grado en ciencias de la salud en las Américas, y menos del 10% de las especialidades médicas clave en la atención de las personas mayores, incluyen el abordaje del envejecimiento y de la salud geriátrica en sus programas de estudio de grado o posgrado. Al mismo tiempo, la atención familiar no remunerada, que actualmente representa la mayor parte de la atención a largo plazo, y es abrumadoramente brindada por mujeres, será cada vez más insostenible en las próximas décadas, tanto por razones éticas y de justicia social como por razones socioeconómicas y demográficas, que incluyen cambios en la estructura familiar y la participación de la mujer en la fuerza laboral”. Organización Panamerciana de la Salud

Ciertamente, no todas las personas adultas mayores necesitan de un cuidador, y, contrario a lo que muchos piensan, esta etapa de la vida no está asociada de forma directa a la decadencia o a la pérdida de facultades que te hagan dependiente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido acciones encaminadas a un envejecimiento activo y saludable. Personas de otros grupos de edades, con condiciones de salud determinadas, requieren de cuidadores. No obstante, está situación demográfica tiene un impacto directo en el ámbito de los cuidados.

Hablan personas cuidadoras: “estamos ganando en cultura del cuidado del adulto mayor, pero persisten desafíos”.

¿Cómo @ONU_Cuba aborda prioridades como el envejecimiento demográfico y los cuidados❓

Lee nuestra historia, acompañada por @UNFPACuba 👇https://t.co/DlAefujVd7 pic.twitter.com/SKfZEU5kOa — ONU en Cuba (@ONU_Cuba) December 2, 2021

A los cuidadores familiares también se les denomina cuidadores informales, pues asumen la labor por un motivo circunstancial, sin conocimientos especializados y sin compensación alguna, generalmente sobre la base del amor y el deber que supone apoyar a sus seres queridos. La legislación vigente en Cuba no contiene ninguna alusión respecto a las personas cuidadoras. Por suerte, el proyecto para un nuevo Código de las Familias, llegó para cambiar esta realidad.

En el espacio televisivo Mesa Redonda, la doctora Magela Romero Almodóvar, profesora de Sociología de la Universidad de La Habana y coordinadora de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, explicó que el cuidado es un tipo de trabajo, ya sea remunerado o no, que garantiza el bienestar de las personas.

“En el Código no solo se regula como principio el tema de la violencia de las personas que cuidan hacia las personas que son cuidadas, sino también la prohibición de que las personas cuidadas violenten a las personas que les cuidan”.

Al referirse a las personas cuidadoras, el documento también plantea el derecho al diagnóstico médico, a la formación, al cuidado de sí mismos y al trato con respeto, a contar con redes de apoyo y con reembolsado, en caso de gastos asociados a la actividad de cuidado; al tiempo que se aborda “la importancia de conciliar la responsabilidad de cuidar con las aspiraciones personales, profesionales, familiares, porque estos no desaparecen al asumir esa responsabilidad”, detalló Romero Almodóvar.

En video: Nuevo Código de Familias, las personas bajo cuidado y sus cuidadores

