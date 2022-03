Las estocadas de Jorge Agostini

Ante ustedes el monarca panamericano Jorge Agostini Villasana. Él fue uno de los más de mil cubanos que apoyaron la lucha del pueblo español contra el fascismo entre 1936 y 1939.



Siete deportistas de Cuba tuvieron el honor de pelear con las armas en las manos junto a lo mejor de la tierra hispana: los boxeadores Rodolfo “Trompá” de Armas, Isidro “Fandanguillo” Díaz Gener y Miguel Ángel “Malayo” Lauzurica Díaz; los peloteros Basilio Cueria y Antonio Correa Salas, así como el futbolista Pablo de la Torriente Brau. A ellos se une el esgrimista y tirador Agostini Villasana.



Ahora, los voy a llevar a una fiesta, a una coincidencia que nos une. En casa, mi familia reparte bocaditos, dulces, cake, refrescos y otras chucherías, el día de mi cumpleaños 13. Era el 9 de junio de 1955. Mientras en casa disfrutábamos, un ser humano entregaba su vida por mí y por millones como yo: Agostini Villasana.



Este hombre fue un gran atleta: campeón de florete y espada (individual y colectivo) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 1946. Floretista de plata y oro por equipos en la cita de Guatemala 1950.



Con 41 años integró los equipos cubanos que conquistaron bronce en ambas armas en los I Juegos Panamericanos, en Buenos Aires, en 1951. En los Juegos Olímpicos de Londres 1948 compitió, aunque sin llegar al podio.



No se apasionó solo con las lides atléticas. Fue oficial de la Marina de Guerra y enfrentó desde las fuerzas armadas la tiranía machadista. Debió exiliarse. Retorna en 1936 y vuelve a ser perseguido por los bandidos defensores del trío asqueroso: Caffery, Batista y Mendieta.

Recomendamos:

Hacia España, donde peligra la libertad. En la armada republicana. Herido. En cuanto sana se hace sentir en el hostigamiento a las naves nazis que apoyan a los franquistas.



La traición, el revés y sabrá aún más en el pellejo propio la falsedad de los neutrales. Campos de concentración en territorio galo: suplicio muy alto para los héroes internacionalistas. Uno de ellos fue Agostini. Ya lo pagará París, pisoteado por los botas de los nazis. Por fin el retorno a Cuba.



Choca contra lo mal hecho venga de donde venga. Golpe de Estado del 10 de Marzo de 1952. A menos de haber competido en los I Juegos Panamericanos, batalla por la libertad de su país.



Lo persiguen y vuelve a irse exiliado. Conspira contra el régimen entre los miembros de las fuerzas armadas.

Llegó el 9 de junio de 1955. Calles del Vedado habanero: 2, 4, 15 y 17. Hacia la casa donde se efectuará la reunión. Hubo una delación.

¡Emboscada…! Los esbirros violentos cayeron sobre él. A las órdenes de Laurent, teniente del Servicio de Inteligencia Naval, dos “hombres” sujetaron al prisionero.



Golpiza, culatazo sobre la nuca. Disparos, disparos, disparos… Tiran el cuerpo frente a la Casa de Socorros de la localidad. Los médicos solo pudieron extender el certificado de defunción.



“¿Quedará sin castigo la salvajada? ¿Tiene acaso un grupo de hombres el derecho de arrancar la vida a sus semejantes con más impunidad que la que tuvieron los peores gánsteres? Hoy es Jorge Agostini, nuevo mártir en la lucha por la liberación nacional; ¿quién será el próximo combatiente en caer acribillado?”, escribió entonces un joven Fidel Castro, en la revista La Calle, vespertino de la etapa dirigido por el revolucionario Luis Orlando Rodríguez.

Te puede interesar:

Ese día, 9 de junio de 1955, estoy ajeno a sucesos como ese. Solo devoro los espacios deportivos de las publicaciones, la radio y la televisión e intento ascender desde mi adolescencia. Me divierto en mi fiesta, sin dejar de pensar en el más reciente jonrón de Eddy Mathews, el tercera base de los Bravos, y en los triunfos sobre el ring de Rocky Marciano.



Muchas veces he intentado desquitarme de esa superficialidad al sentir como golpazo terrible en mi alma el asesinato de un ser humano como Agostini Villasana. Cada vez que escribo sobre él, me duele aquella ignorancia juvenil y busco algo de reivindicación, aunque solo sea mediante la prosa periodística.



(JMM/O)

Impactos: 0