 Esas rosas rojas de Nancy Morejón para George Floyd (+Video)

Acaricio los pies y las piernas a mi esposa para después devorarla desde mi amor. A la mañana siguiente, un poema de Nancy Morejón combate en su libro Madrigal para un príncipe negro otra manera de devorar: la del odio antihumano, fanático, racista, que se ha tragado a George Floyd en Minneapolis, el 25 de mayo de 2020.

Sueño del verdugo. Después de asarlas, / el verdugo soñó con devorar las piernas/ y los pequeños pies de su adorable presa. / Cuando ya iba degustando las sienes,/el pelo negro, como ciruelas pasas,/ el pelo negro, inmóvil ante el viento,/ todo resultó ser su mejor postre en mucho tiempo.

Derek Chavín, abuelo de Jim Crow, /espantapájaros de todos los infiernos/. Mensajero del Espíritu Malo,/cargarás con tu cruz/ sin laurel, sin anhelo y sin voz, /eternamente

Ambas formas conviven en este mundo. No lo podemos olvidar. Y hay que luchar para que la malvada no se imponga. La escritora le dice a George a ritmo de blues: De tu garganta saltan ríos, / inundando el fragor de la mañana/ ríos desolados/ bajo una luna triste/ cuya luz se derrama sobre tu cuerpo, /denunciando, sin tregua, al asesino/ con uniforme policial…

Lo expresé recién en relación con la obra, y deseo volverlo a entregar; lo estimo necesario: mientras un musical estadounidense trata de drogarme desde la televisión cubana, este libro de Nancy Morejón me salva. Tenía que ser ella la que me montara en su barca para no dejar morir al asesinado George Floyd, para revivir a Emmett Till, a tanto negromestizolatinoemigantepobre ultimado desde los rayos aún presentes del Ku Kux Klan, para acercar el Cauto al Mississippi, para poder alimentar con sus aguas el mismo mar que se traga a los sirenados que no escucharon a Odiseo.

Le quitaron la vida al negro George Floyd. Sobre todo por el color de su piel, que sigue siendo un pecado en gran parte de Estados Unidos El dolor y la indignación dictaron desde el alma de Nancy estos 12 poemas convertidos en rosa roja brillante para un príncipe asesinado

Ella se duele en la parte titulada Al lector “¿Cómo era posible semejante acto de barbarie en pleno siglo XX?” Y se responde al ir a las raíces: “La violencia del Ku Kux Klan- que asesinó impunemente a numerosas víctimas a lo largo del siglo pasado – es el referente que debemos recordar junto al predominio hoy, de una cruel y creciente desigualdad, alarmante en nuestros días” .

Todavía piden justicia “…Percy Irwin e Isaac Ulms, obreros negros acusados de un supuesto robo de cincuenta centavos, por lo que fueron condenados a muerte y ejecutados en una cárcel de Killy, Alabama, a principios de los años treinta del siglo XX”. Ahora han ubicado a Floyd en la triste y larga lista.

Ella conoce “… la historia del pueblo negro en los Estados Unidos y de esas llamadas minorías, también discriminadas que lo han acompañado en su lucha por alcanzar la plena dignidad de su condición humana en una nación fundada por patriotas como Abraham Lincoln , Frederick Douglass y Sojourner Truth, entre otros, junto a inmigrantes, de diversos orígenes, provenientes de numerosas latitudes “.

Y al conversar de nuevo con el ultimado le asegura: Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi/ aquel caníbal de uniforme opaco/ ha quemado en silencio su rodilla/ sobre tu cuello inerte. / El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado./ Saltando entre las flores, el aire de tus bronquios/ persigue su fantasmas hasta morder/ el colmillo sangriento del caníbal. / Y tú alientas, indómito sobre el asfalto húmedo, bajo la sombra quieta de un manzano/ en Minneapolis, / donde colocaremos, para ti, / este brillante, este limpio/ príncipe negro nuestro, / a tu memoria. (Un príncipe negro para George Floyd )

LLHM

