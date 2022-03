Matrimonio en el Código de las Familias (+ Tuit y Video)

El matrimonio en el nuevo Código de las Familias ha sido blanco de múltiples campañas de descrédito, las cuales han difundido información falsa con el objetivo de confundir a la población y condicionar la discusión de este proyecto de afectos, que otorga muchos derechos sin quitar alguno.

Al respecto, Daimar Cánovas González, doctor en Ciencias y profesor titular de la Facultad de Derechos de la Universidad de La Habana, expresó a la emisora COCO que “el matrimonio constituye la unión civil por excelencia”.

“La Ley no pretende regular uniones contraídas bajo otros ordenamientos jurídicos como el matrimonio canónico o el matrimonio celebrado dentro de las diferentes confesiones religiosas. Cuba se caracteriza por ser un Estado laico y, por tanto, existe una separación entre el orden religioso y las normas que reconocen e inciden en las relaciones sociales de los ciudadanos . En tal sentido, el principio de igualdad entre las personas, independientemente de su color de piel, género, orientación sexual y el principio de la no discriminación representan las bases fundamentales de la Carta Magna de nuestro país, los cuales son desarrollados en el Nuevo Código de las Familias”.

Cánovas González señaló que, del modo en que la sociedad se desarrolla y evoluciona, también lo debe hacer el marco jurídico que la rige.

“El concepto de matrimonio del Código de las Familias de 1975, vigente actualmente, puede considerarse como discriminatorio, ya que, solo permite el acceso a la institución del matrimonio a personas de género diverso y no tiene en cuenta la necesidad de protección jurídica de las parejas homoafectivas. El nuevo Código proporciona amparo legal a la diversidad de las relaciones que existen hoy en nuestra realidad, ya sean o no matrimoniales, homoafectivas o tradicionales, sin embargo, no promueve ninguno de estos modelos de familia en específico”.