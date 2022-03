La historia en los ojos de un niño

El asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, protagonizada por José Antonio Echeverría un 13 de marzo de 1957, fueron sucesos que merecen ser recordados todos los días, por su trascendencia en la historia de Cuba.

Me creo un bárbaro, un tipo duro en el billar de Santa Catalina. Y eso que soy fao a las mallas en este entretenimiento. Por suerte no nos jugamos la plata, porque me quedaría debiendo siempre. Pero me lo creo y trato de sobresalir en mi escuela y en mi barrio. Los condiscípulos me animan a actuar, y me doy lija aunque en verdad tengo algo de miedo: no quiero fallar ante ellos, mayores y más bichos que yo.

La tos aparece. Este cigarro de porquería no me gusta. Y Eudaldo: “… Acaba de una vez…”. Boto el cigarrillo. “Ya voy”, digo. El gordo, Julio Pérez, llega alborotando y lleno de sudor, peor que si se hubiera disparado una potajada de esas sabrosas, que la madre le sitúa delante en la mesa de su hogar en la Víbora.

“Ustedes escapados de las clases aquí y los estudiantes acaban de atacar el Palacio…Todo el mundo se va a dar cuenta de que se fugaron…”. Apoyo el taco en la mesa. Hay palabrotas. Hasta el coime muestra asombro, no exento de susto ante la noticia. Continúa el pichón de gallego:” Dicen que han matado a Fulgencio Batista, así dijeron por radio. Para allá fueron un montón de policías y soldados armados como si estuvieran en la Guerra de Corea”.

Eudaldo paga la mesa sin terminar el juego y los seis escapados de las clases de Física regresaremos a nuestra escuela con las caras alargadas y un poco de susto. Durante la marcha del retorno, rompe el silencio Leonides Castañeda, clásica vara de tumbar gatos; ya será judoca de músculos entrenados al final de su corta vida. “A lo mejor entre los estudiantes están algunos de mis amigos del Instituto de la Víbora”. Por fin, en la calle San Mariano: frente a nosotros, el edificio del colegio privado Randín de Villiers.

Ingresamos rápido, tratando de no hacer ruido. En la recepción, son más de una docena de personas escuchando el radio colocado sobre la mesita. Alumnos, casi todos de primaria, que esperan por sus padres, conserjes, el jardinero, maestros, la secretaria Aurora y la directora Marta. Por suerte, ninguno repara en nosotros. Entramos y nos colocamos como si hubiéramos estado siempre ahí. El aparato, viejo y ronco, ladra: oímos las noticias enronquecidas, lo que aumenta el temor.

“Dicen que mataron a José Antonio en Jovellar”, comenta Chucho, el profesor de Matemática del segundo año de bachillerato, luego de colgar el teléfono. Crecen la rabia y la tristeza en sus ojos, observo cómo le tiemblan los labios. “Imagínate, Chucho, se arriesgó demasiado”, opina su hermana, la directora. “José Antonio vale mucho. Siempre va al frente, pone el pellejo por delante, nunca lo he visto en la segunda fila; más valiente cuando hay tipos echando para atrás y sobran los ojalateros: tanto ojalá que se caiga Batista pero no hacen nada…”.

“Bajito… Mejor, cállate… varios padres de los alumnos son guardias”, le corta Marta. Recuerdo que el tío de una flaquita más deliciosa que linda… ¡Lilia!, es el capitán Abejón Puñales. La flaca me gusta ya desde el olor aunque es más aroma que carne; y, bueno, ojos enormes con ojeras que le otorgan una grandeza prometedora. Chucho echa abajo mis reflexiones al comentar por lo bajo, mirando fiero al grupo recién llegado: “Esos sí son jóvenes”.

Me siento tan chiquito. Que tipo duro ni un caramba. José Antonio y todos aquellos muchachos me invaden. Sin saber plenamente por qué mueren y matan, estoy abochornado, hasta triste por no tener igual valor y seguir amarrado al hit y las canastas, el taco y las bolas, a los primeros tragos de ron, a las piernas bien hechas y los bustos exuberantes de las condiscípulas…

Me faltaban tres meses para los 15 junios. Diez años después, unos cuantos versos sobre el hecho me ganaron y a Eudaldo, Julio, Chucho… los sentí a mi lado mientras escribía. Castañeda me era el más cercano de aquellos fugados del colegio Randín de Villiers el 13 de marzo de 1957. Ingresó en el Movimiento 26 de Julio. Murió combatiendo a un grupo de los Tigres de Masferrer en los primeros días de 1959.

EL ASALTO AL PALACIO. Después, algún teórico/ disecará el pasado. Ahora, Machadito y Westbrook / Fructuoso y Carbó,/ Chomont y Wangüemert, /Menelao y Menoyo,/JOSÉ ANTONIO…/quieren probar la teoría:/el Palacio, Radio Reloj,/los golpes a la conciencia./Después, algún estudioso/reabrirá las puertas del asunto,/el sabor a café en la boca/ un pedazo del pensamiento/ hacia la novia soslayada por los papeles./Subirá por las mismas escaleras,/no olerá la pólvora/ni lo amenazará el plomo/ni se estremecerá con tanta muerte./No lo olviden/ en el rincón del porvenir/que alguna vez será pasado./Ahora, la sangre la están poniendo/ estos hombres.

LLHM

Impactos: 2