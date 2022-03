Nuevo descalabro de los Leones en el béisbol cubano

Industriales encajó esta tarde su tercer revés de manera consecutiva en la 61 Serie Nacional de Béisbol al ceder siete anotaciones por cuatro ante el vigente campeón nacional, Granma, en duelo celebrado en el estadio Mártires de Barbados, en la ciudad de Bayamo.



Los Alazanes vinieron de abajo en par de oportunidades para alcanzar su segundo triunfo sobre los Leones en la que va de temporada, ambos conseguidos por el pitcher derecho Joel Mojena, en detrimento del capitalino Marcos Ortega.



Después de un primer capítulo retirado sin dificultades, el espigado Mojena soportó las dos primeras carreras de los Azules en el segundo episodio por cuadrangular con uno a bordo del designado Óscar Valdés.



Una más agregaron en el tercero por boleto a Alberto Calderón y doble de Jorge Enrique Alomá, quien se encargó de remolcar la última de los Leones en el cuarto con sencillo al izquierdo.



Los Alazanes le igualaron dos veces la pizarra al derecho Marcos Ortega al marcarle dos en el segundo, impulsadas por Yulián Milán, con doble al derecho, y otras dos en el cuarto por jonrón con uno en base del inicialista Guillermo Avilés.

Foto: Boris Luis Cabrera.

En esa propia entrada, los actuales campeones tomaron el mando definitivo del desafío, por boleto a Roel Santos con la casa llena, que hizo explotar al abridor de los Leones, quien en 3,1 innings de labor permitió cinco limpias, le pegaron seis hits y regaló tres boletos, uno intencional.



Ortega fue sustituido por el veloz Raymond Figueredo, quien luego de dominar al antesalista Abreu, envió gratis para primera al tercer bate Raico Santos provocando la cuarta del innings y la sexta del choque para los del Oriente.



El derecho Figueredo lanzó el resto del partido, 4,2 capítulos, en los que aceptó una carrera, con solo tres hits tolerados, para acreditarse su relevo más largo de la temporada.



Los Azules pegaron ocho inatrapables en el juego, pero seis de ellos en los primeros cuatro capítulos, ante el derecho Mojena, que estuvo a punto de explotar en el tercer episodio, pero se las ingenió para con bases llenas y un solo out ponchar a Roberto Acevedo y dominar en elevado al izquierdo al máscara Lázaro Ponce.



En definitiva Mojena tiró siete entradas en las que soportó cuatro limpias, le conectaron siete hits, ponchó a cuatro y concedió dos boletos, para anotarse su cuarto éxito de la Serie, con la ayuda de Kelbis Rodríguez, quien en dos entradas no permitió libertades.

Serie Nacional este martes 15 de marzo

📜 Datos 👇

– Granma llegó a 5 victorias en línea, es la mejor racha.

– En 6 quedó la cadena de triunfos de Las Tunas.

– Santiago propinó el único KO. 📷Con captura de beisbolcubano pic.twitter.com/yFDJue7nwo — Reynier Batista (@ReynierBatista) March 16, 2022

Individualmente, por los Leones, el camarero Alomá, de 5-2, con par de remolques, y el jardinero Roberto Acevedo, de 4-2, fueron los más destacados a la ofensiva, en tanto el tercer bate Andrés Hernández se fue en blanco en cuatro turnos.



El líder impulsador de los Azules falló dos veces con hombres en bases, en el tercero con un out y Alomá en segunda, y una entrada después con dos out y el propio Alomá en circulación.



Tras este descalabro, la tropa de Guillermo Carmona, que no contó este martes con uno de sus regulares, Juan Carlos Torriente, archiva balance negativo de 17 victorias y 18 derrotas, que los mantiene fuera de zona de clasificación a la postemporada.

Abridores de los 8 encuentros de mañana en la #61SNB pic.twitter.com/JbVPBGuRNg — Serie Nacional de Béisbol Cuba (@SerieCuba) March 16, 2022

(JMM/N)

Impactos: 8