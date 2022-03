Arley Calderón se vistió de plata en el Manuel Suárez de pesas

El Torneo Manuel Suárez in Memoriam de Halterofilia tuvo varios resultados interesantes y podios para Cuba en su jornada inaugural, efectuada este martes en el gimnasio de levantamiento de pesas de la Escuela Superior de Formación de Atletas (Esfaar) Cerro Pelado, en la capital cubana.



Entre lo más sobresaliente por Cuba estuvieron las tres medallas de plata obtenidas por Arley Calderón, en los 61 kilogramos (kg), quien fue superado por el colombiano Habib de las Casas, monarca en las tres pruebas en disputa (arranque, envión y total).



En una competencia cerrada entre ambos contendientes, solo un kg definió la lucha por el oro en arranque, pues Calderón logró alzar 119 kg.



Otra antillana que llegó al podio fue Franchesca Simón, en los 45 kg, que accedió a la plata en el arranque, en competencia dominada completamente por la venezolana Rosielis Coromoto.



Lo alcanzado por Calderón y Simón fueron las actuaciones más destacadas de los locales, quienes no contaron con la olímpica Ludia Montero, en los 49 kg, por encontrarse en proceso de recuperación de problemas de salud. Esa categoría la comandó íntegramente la dominicana Beatriz Pirón, quien impuso nuevo récord para la competencia en arranque y en total con 83 y 183 kilos, respectivamente.



El otro cubano que vio acción fue Osmel Argote, en los 55 kg, quien finalizó con las posiciones cinco, cuatro y cuatro, por ese orden, en arranque, envión y total. El ganador de esta división fue el cafetero Miguel Suárez, con primacía para el evento en los tres modalidades con 107, 141 y acumulado de 248 kg.



El evento, que reúne a 10 naciones y recibió a federativos internacionales y panamericanos de esta disciplina atlética, propone para esta jornada de miércoles con el habitual encuentro científico. En la tarde subirán la palanqueta los atletas de 67 y y 73 kg entre los hombres y 59 entre las mujeres.



Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, comentó a la COCO que el inicio del evento cumplió con las expectativas generadas antes de su apertura.



Asimismo, refirió sentirse feliz con la presencia de los directivos del deporte del país y otros federativos internacionales en la inauguración, que señalo “estuvo a la altura de un evento de este tipo”.



Barcelán agregó que “lo acontecido en la jornada arroja resultados alentadores no solo a nivel regional, sino del mundo.”



(JMM/N)

