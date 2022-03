A menudo, tengo la certeza de que, si algo he disfrutado en casi dos décadas cubriendo el béisbol, ha sido mi aprecio por el valor interior de los números.



¿Interior? Sí, no quedarme solo con el análisis exterior, tarea que siempre resulta un reto. La mayoría de las veces es más fácil valorar un registro acumulado que, digamos, investigar cómo se esculpió una tendencia.



Esto podemos verificarlo de varias maneras, pero la clave simplemente está en buscar los “números verdaderos”.



En esta columna, por supuesto, no existe un tema más oportuno—y a la vez placentero—, que analizar el rendimiento del equipo Industriales en esta 61 Serie Nacional del béisbol cubano.



Tras su derrota este martes por 7-4 ante los Alazanes de Granma, en el estadio Mártires de Barbados, los Leones de la capital cubana juegan para marca de 17-18. Sin embargo, la peor parte viene a continuación en estas tres líneas:



-Han perdido sus últimos tres partidos, todos por diferencia de tres o menos carreras: 8×5 y 3×2 contra Holguín, y 7×4 ante Granma, siempre como visitantes.



-Tras la derrota de este martes, ya no podrán cerrar la gira oriental de 10 partidos con balance positivo. Ahora acumulan marca de 3-5, por lo que sólo pueden aspirar a jugar para promedio de .500 (5-5) si logran vencer en los dos desafíos restantes a los Alazanes de Granma.



-De un sobresaliente balance de ganados y perdidos con 8-4 jugando como visitador, los Azules han bajado a 11-9.



Bien, ahora entremos a analizar algunos números “externos”. En sus últimos ocho partidos, lapso donde se contempla la actual gira oriental que comenzó en Santiago de Cuba, el 5 de marzo, Industriales ha anotado 53 carreras, pero permite 47. ¿Qué nos revela ese diferencial, realmente? ¿Cómo podemos saber si han sido buenos dividendos? El primer paso es agrupar las victorias.

Los Azules tienen marca de 3-5, registro negativo aunque han anotado seis carreras más que sus rivales. ¿Entonces, cómo resolver esta incógnita? Obviamente, producir anotaciones tanto como la combinación entre un staff de pitcheo dominante y aceptable defensa, son las bases del camino hacia el éxito en el béisbol.



No obstante, cuando analizas los números externos, las muestras a veces pueden desviarnos rumbo a otros puntos esenciales. La actual situación de Industriales sirve de ejemplo.



Con 53 carreras anotadas, los Leones dirigidos por Guillermo Carmona promedian 6,6 rayitas por partido en sus últimas seis salidas al terreno de juego fuera del estadio Latinoamericano.



Al mismo tiempo, admiten un alto índice de 5.8, y cuando unimos el efecto de ambos promedios, es fácil asumir que, si los Azules anotan al menos seis, deberían tener altas posibilidades de ganar.



¿Vamos juntos, verdad? Si es así, entonces deberíamos analizar por qué ese resultado externo está tan lejos de ofrecernos veracidad. ¿Recuerdas cuántos juegos ha ganado Industriales anotando seis o menos carreras? ¡Ninguno!



Es cierto que los Leones pudieron haber ganado si anotaban solo seis carreras en sus tres éxitos durante esta gira oriental, pero cada rayita fue necesaria para vencer 9×2 a Santiago de Cuba, y luego con marcadores de 8×5 y 12×4 a Guantánamo.



Y es por eso que quería llegar hasta un “número verdadero”, el índice adecuado para ofrecernos la probabilidad de victoria de los Azules.

Como vimos aquí, el promedio general de carreras anotadas ha sido de 6,6 y 5,8 el de permitidas en la actual gira fuera de casa. Sin embargo, cada frecuencia cambia considerablemente cuando nos enfocamos en las decisiones. Durante el trío de éxitos, los Leones han promediado 9,7 carreras anotadas por partido, y 3,0 en las derrotas.



En cuanto a las producidas y permitidas solo en derrotas, los registros han fijado tendencia de 4,8 y 7,2, por lo que ahora sí podemos llegar a “números verdaderos” en ambos casos: para que Industriales logre vencer, necesita anotar un promedio superior a 7.2, la frecuencia de carreras con las que normalmente sus rivales les han ganado cinco de sus últimos ocho partidos.



Recuerda, el 6,6 de promedio en carreras anotadas es el general, pero esa frecuencia se queda por debajo del 7.2 con el cual los oponentes han garantizado sus victorias.



Entonces, ya saben cuál es realmente el “número verdadero” a considerar en cuanto a carreras anotadas y permitidas que podría ofrecerle la probabilidad de victoria a los Azules. Todo ello guiándonos por sus tendencias en la actual gira por el Oriente.



Finalmente, también podríamos agregar otro punto interesante aquí: los Leones han soportado el 32 por ciento de las carreras por jonrones, porcentaje que se deriva en 1,8 anotaciones como promedio en sus últimos ocho encuentros.



A diferencia de esa alta tasa de 32 por ciento de carreras por jonrones permitidos, sólo cinco de los ocho errores del equipo han costado carreras.



De acuerdo, estamos en la misma línea: a medida que el staff de pitcheo reduzca la actual tasa de 4,1 BB/9 (boletos por cada nueve innings), el riesgo de permitir jonrones será menos tempestuoso, aunque definitivamente la clave estará en evitar tantos batazos más allá de los límites.

