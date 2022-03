De nuestras softbolistas y el interesante certamen nacional

Un amigo, cuyo nombre recuerdo, pero no hace falta develar, me dijo que el recién Campeonato Nacional Femenino de Softbol le encantó, y agregó: “Estas mujeres juegan como los hombres…”. Le rectifiqué: “No, compadre, juegan como mujeres softbolistas y lo hacen muchas veces con más brillo que algunos peloteros en la 61 Serie Nacional“.

Cuánta entrega, cuánto dominio de la técnica, la táctica y la estrategia demostraron no pocas de ellas, en el torneo efectuado en Villa Clara, trasmitido para todo el país por el canal Tele Rebelde.

Los conocimientos, aptitudes y actitudes de las participantes alegran, enorgullecen y hacen comprender mejor el por qué del nombre de la instalación donde actuaron: 23 de Febrero. En ese día, pero de 1961, nació el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

El ente rector del movimiento atlético antillano tomó el batón de la mano firme de la Dirección General del Deportes, con el capitán rebelde Felipe Guerra Matos al frente, para ascender a lo que somos en las lides deportivas, al calor de las concepciones de Fidel Castro en la materia, enriquecidas por un formidable equipo que las hizo realidad, encabezado por José Llanusa.

Si fue fundamental la ruptura del muro discriminatorio por el color de la piel, la pobreza del bolsillo, lo agreste del territoriñ de residencia, no sería verdad el lema “Deporte, derecho del pueblo”, de no entrar las mujeres por la puerta principal y no por ventanas entornadas si acaso, como antes.

Le añado a mi amigo: “No te asombres: las jabalinistas, las lanzadoras del atletismo en general, también las judocas, han brillado mucho más que los varones que nos han representado en esas disciplinas”.

Bueno, volvamos al softbol. Desde la fase clasificatoria, Granma demostró ser el seleccionado a derrotar, y en cuatro ocasiones durante la batallas superaron a las villaclareñas hasta ese momento titulares. Aunque de caer las orientales en el partido final, finalizarían en el escalón plateado. Es la injusticia de los play off: alimentan la emoción, pero muerden la justicia.

Estaba muy claro Pierre de Coubertin al señalar que el exceso de espectacularidad daña la esencia del deporte.

Cuando Matanzas rompió el récord de juegos ganados y mostró ser el conjunto superior en aquella lid nacional, no debió perder la corona por la caída en la postemporada posterior.

Tampoco el representante cubano en una Serie del Caribe mereció el cetro: pasó y venció con más derrotas que conquistas. Lo peor en este sentido -no tiene que ver con nosotros- es cuando el show viene del brazo del lucro.

En 1894, el rescatador del olimpismo condenó “…el espíritu mercantilista que amenaza con invadir los círculos deportivos, al haberse desarrollado en el seno de una sociedad que amenaza con pudrirse hasta la médula a causa de la pasión por el dinero”.

No confundo el rigor, la entrega, la especialización, la realidad indispensable de la profesionalidad con la pasión por la plata, por encima del decoro y de la patria, del profesionalismo que desgarra de negocios el sector, sin siquiera perdonar a la magna cita.

Ah, la vida fue justa con las granmenses y Yilian Tornés a la vanguardia. Hizo historia: la más destacada pitcher (lo es también de la nación), líder en encuentros ganados, promedio de carreras limpias, ponches propinados y, claro, la más útil.

En el tope decisivo se impuso 1×0 frente a otra estelar lanzadora, Anisley López, a quien solo un cuadrangular le dañó su excelente labor.

Las villaclareñas Yilliet Medina y Rosángela Jardines, reinas de jonrones y de bateo, respectivamente, y la de los jits, Yilian Rondón, de las vencedoras.

No se aten a los los numeritos, hubo refulgencia en muchas otras que, a pesar de lesiones o las secuelas que deja la pandemia al estar restablecidas recién, lo dieron todo en el terreno.

Las habaneras se batieron duro pero, a pesar de estar todavía entre las seis grandes, terminaron quintas. Tienen bastante que aprender todavía. Y que me ayude Jack London: Las de Villa Clara lucharon como leonas, pero Granma lució como dos de esas fieras.

(JMM/O)

Impactos: 0