El modelo de Clara (+Tuit y Video)

Clara tiene 30 años. Hace cinco culminó sus estudios en la Universidad de La Habana, y ahora se encuentra a la espera de defender la tesis para su segunda maestría.Vive con sus dos gatas, en un apartamento con vista al mar. Es la única de su familia materna que queda en Cuba.

Ella es soltera.Y eso no tendría ninguna trascendncia, de no ser por los constantes comentarios que genera su “estado civil”, que van desde cuestionamientos sobre su orientación sexual, hasta “recordatorios” del “reloj biológico”, el “paso del tiempo” o “la necesidad de una compañía”. Opiniones que no pide y que debe escuchar con más frecuencia de lo que puede tolerar.

La soltería (hoy, y a lo largo de la historia) es vista como un fracaso, como el trayecto incómodo de una relación a otra. A los ojos del mundo, todos ambicionan una vida en pareja, y no es posible desear algo diferente. De hecho, el término solteronas fue siempre empleado como un insulto a las mujeres que decidían no casarse.

Sin embargo, Clara mira la vida con otro prisma. Sin rechazar la posibilidad de amar y ser amada, intenta que su autoestima no dependa de sus vínculos sexo-afectivos.

Los hogares (familias) unipersonales se han convertido en una nueva forma de vida cada vez más común, en la cual se desarrollan dinámicas diferentes a las de la familias tradicionales u otras. Ya para el año 2002, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalaba que en la región se presentó un incremento de los hogares unipersonales en el periodo de 1997 a 1999, debido a “los procesos de individualización propios de la modernidad”.

El Proyecto para un nuevo Código de las Familias, desde su propio título, asume la pluralidad de los hogares cubanos, y garantiza los derechos de todas las personas en el ámbito familiar.

*Clara es un personaje construido desde experiencias diversas.

