Habanero Dayán Cotilla sobresale en Liga Nacional de Futsal

El joven habanero Dayán Cotilla, integrante de la selección de La Habana, se ha convertido en unas de las figuras más sobresalientes de la Liga Nacional de Futsal, gracias a sus siete goles en los tres primeros partidos, incluidos dos tripletes.

La actuación del capitalino, quien recibe elogios de la afición y los especialistas, lo ubica como líder goleador del certamen.

Al término del partido frente a Artemisa, correspondiente a la tercera fecha de la liga, el atleta accedió a ofrecer declaraciones para la COCO. “Desde el primer juego he salido a ayudar al equipo y me han salido bien las cosas. Ya tengo siete goles y a pesar de solo tener 21 años no he sentido presión y he podido contribuir a las tres victorias en tres salidas”, dijo.

Sobre lo que representa ser máximo anotador de la liga, Cotilla refirió: “Le he puesto carácter a cada acción de juego porque quiero, a partir de los resultados individuales y colectivos, hacer méritos para integrar la selección nacional y aportar a los resultados de Cuba en eventos internacionales de futsal.

“Estos resultados son posibles gracias a mi entrega desde los entrenamientos, sin faltar un solo día y a la labor que realizan los profesores, sobre todo nuestro director técnico Freddy Herrera, quien siempre está al tanto de cada detalle para ayudar a superar cualquier deficiencia.

“Ahora solo me queda no descuidar la preparación para así poder ayudar al equipo hasta el final y cumplir con el objetivo de rescatar la hegemonía de La Habana en el futsal cubano”, puntualizó el talentoso jugador.

(JMM/N)



