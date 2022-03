La Ley cubana no encarcela niños

En Cuba, los menores de 16 años no son sujetos del Derecho Penal y, por tanto, no están en prisiones. La coronel Idays Borges Barrios, jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (Minint), puntualizó que, como parte de ese sistema de atención, en el país existen 12 Escuelas de Formación Integral.

“Los bajos niveles de matrícula nos permite el desarrollo de un tratamiento más diferenciado con ellos, y una interacción e intercambio permanentes con las familias”, precisó.



¿Cuáles son los hechos tipificados por la ley como delitos, en los cuales, con mayor incidencia, incurren los menores de edad?



“Los hechos de mayor incidencia son los asociados a los delitos contra los derechos patrimoniales, por su orden: hurtos, robos, daños a la propiedad; así como otros consistentes en lesiones menos graves, riñas y amenazas entre coetáneos, fundamentalmente, asociados a la participación con jóvenes adultos”.



¿Qué trabajo se realiza con la familia y el entorno de los menores de edad que cometieron algún delito?



“El trabajo que se realiza con la familia es fundamental para el logro de los resultados esperados. Es un trabajo en sistema, multifactorial, en el que participan actores sociales, maestros, trabajadoras sociales de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organizaciones juveniles y estudiantiles, y en el que el trabajo conjunto del oficial de Prevención de Menores y el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria es esencial. También nos acompaña la Fiscalía.

“En este sentido, se realizan orientaciones, dinámicas familiares, charlas, se les ayuda a tramitar subsidios y empleo, entre otras acciones.



“No obstante, en ocasiones hay que acudir a imponer medidas administrativas legales a un porciento de los representantes legales que no atienden adecuadamente la educación y la formación de sus hijos menores.



“En este sentido, la sociedad y las familias deben continuar educando a las nuevas generaciones como nos convocó nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: Educar a los padres antes que nazcan los hijos”.



¿Qué tratamiento legal se les ha dado a los infractores penales menores de 16 años implicados en los disturbios del 11 y 12 de julio de 2021?



“El tratamiento recibido por los menores de 16 años de edad identificados en los desórdenes públicos del 11 y 12 de julio de 2021 ha sido el que establece el Decreto-Ley 64/1982, del Sistema de Atención a Menores de edad con trastornos de conducta en Cuba, de carácter despenalizado, pedagógico, formativo, de educación cívica en valores, el cual se desarrolla a través de estrategias educativas que los preparen para la reinserción social, donde se potencia el trabajo con la familia”.



¿Cuáles son las medidas aplicadas y cómo se han ejecutado?



“Las medidas aplicadas, como se explicó anteriormente, fueron las establecidas en el Decreto-Ley 64/82. Un porciento reducido ingresó a las Escuelas de Conducta del Ministerio de Educación (Mined) y a las Escuelas de Formación Integral del Minint, así como se les dispuso vigilancia reforzada de los padres, atención por los oficiales de Menores y otros factores comunitarios. La mayoría recibe atención individualizada en las propias escuelas del sistema nacional de Educación, sin necesidad de internamiento en escuelas especializadas.



“Todos están vinculados a los estudios y han tenido una evolución favorable, incluyendo el apoyo de las familias para su reinserción social. Los que se encuentran en escuelas de Formación Integral, como el resto de los alumnos, han disfrutado de pases y visitas sistemáticas de los familiares, con el cumplimiento de las medidas de la etapa en que nos encontramos en la Covid-19.



“Allí realizan actividades deportivas, formativas y culturales, y se les atiende su salud de forma integral, garantizándose el esquema de vacunación completo contra la Covid-19 y una atención médica permanente. Además, se les asegura una adecuada alimentación y el otorgamiento del uniforme escolar de color azul, como el que usan los estudiantes de preuniversitario”.



¿Cuáles son las características y principios básicos del régimen de atención y vida a los menores de edad internados en las escuelas de Formación Integral de atención al menor?



“Las escuelas de Formación Integral cuentan con un Reglamento Escolar semejante al de las escuelas del sistema nacional de Educación, que organiza el horario de vida de los estudiantes y claustro de profesores, el cual establece la disciplina, a través del cumplimiento de deberes y derechos por parte de los educandos y educadores.



“Estas instituciones, de conjunto con el Mined, desarrollan estrategias educativas integrales con los estudiantes, mediante los programas docentes establecidos en los diferentes niveles de enseñanza. Se les ofrece una preparación integral en secundaria básica y oficios, así como otras formas de formación vocacional como círculos de interés y actividades docentes y extracurriculares.



“Entre los oficios en los que se forman los educandos se encuentran los de carpintería, electricidad, albañilería, artesanía, belleza, agronomía, culinaria, gastronomía, soldadura y plomería, entre otros, por lo que las escuelas se encuentran equipadas con talleres especializados que responden a esta formación, y con profesores de oficios para el logro de la preparación vocacional, la cual se fortalece, además, con círculos de interés de diferentes profesiones.



“Disponen estas escuelas de aulas de computación, bibliotecas, espacios para la práctica del deporte y teatros para las actividades, entre otras condiciones.



“Se complementa este tratamiento con actividades políticas, recreativas, deportivas y artísticas, tales como matutinos, encuentros con la historia, proyectos medioambientales, concursos, festivales artísticos y deportivos interescuelas, intercambio con personalidades de la cultura y del deporte, visitas a museos y lugares históricos y acampadas, entre otras acciones dirigidas a la formación de valores y desarrollo de sus potencialidades.



“Asimismo, se implementa el Modelo Educativo Terapéutico, el cual, mediante novedosas técnicas y terapias, contribuye a la compensación y corrección del comportamiento de alumnos y familiares.



“Existen en cada escuela un consejo de educadores, un consejo de padres y el colectivo estudiantil, como reflejo del protagonismo juvenil que se potencia en estas instituciones, los que participan en actividades de la Organización de Pioneros José Martí y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media; así como se establecen coordinaciones con el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la Revolución y la FMC, para lograr el desarrollo pleno de las potencialidades de los estudiantes e influir en el fortalecimiento de valores éticos y morales para una adecuada reinserción social.



“Estas escuelas disponen, además, de sicólogos, sicoterapeutas y pedagogos, quienes brindan tratamiento y protección a los alumnos y familias, y realizan diversas actividades, tales como dinámicas grupales, familiares, sicoterapias individuales, conversatorios y charlas educativas sobre temas de salud, normas de conducta y otros temas.



“Dentro de los resultados alcanzados podemos decir que logramos reinsertar a un porciento importante de ellos, quienes son hoy personas de bien, que es la principal satisfacción para este órgano.



“Estas Escuelas de Formación Integral potencian el trabajo preventivo y educativo, cuentan con todas las condiciones para la atención integral de los educandos, no tienen rejas y están dotadas de la base material de estudio requerida para el trabajo educativo.



“Podemos afirmar, como dijo el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del III Pleno del Comité Central del Partido el pasado 17 de diciembre de 2021: ‘Ningún menor de 16 años está encarcelado en prisiones comunes, porque la Ley cubana no encarcela niños. Tenemos escuelas de Formación Integral para la atención a menores. ¡Basta ya de falacias!’”.

