Por un comercio de retos y victorias (+Tuit y Fotos)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio la Gastronomía y los Servicios celebró en La Habana el Balance Anual correspondiente al año 2021.

Dicho periodo estuvo caracterizado por el impacto de la pandemia de Covid – 19, la implementación de la tarea de ordenamiento económico, las restricciones en los aseguramientos materiales y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto Estados Unidos.

En este escenario, se destacó el cumplimiento de la entrega de la canasta familiar normada y la atención a las personas y barrios en situación de vulnerabilidad. Asimismo, impulsaron las medidas de perfeccionamiento del Comercio y la calidad de los servicios, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores.

Según el informe analizado en la reunión, los principales planteamientos y preocupaciones de los trabajadores del sector hacen referencia al incremento de los precios mayoristas de productos destinados a la gastronomía popular y la no existencia de un mercado para el reaprovisionamiento de equipos, partes y piezas de repuesto, para asegurar el servicio que se presta.

Foto: Fidel Rendón/ACN.

Entre las intervenciones correspondientes al debate destacó la de Héctor Danilo Rodríguez, secretario general de la sección sindical Feria de 23 y L, quien hizo énfasis en el emprendimiento, el desarrollo y la importancia de la gestión no estatal.

Rodríguez convocó a todos los trabajadores a apoyar la Revolución en el Primero de Mayo y expresó que “los espacios públicos y de concentración del capitalino municipio Plaza de la Revolución nunca van a ser patio trasero de la contrarrevolución.”

De igual forma, intervino en el debate Manuel García Acanda, secretario general del sindicato de la Feria Monterrey, popularmente conocida como La Cuevita, quien destacó que una de las prioridades de este colectivo es la lucha contra las ilegalidades que deterioran la imagen tanto del sector, como de los trabajadores por cuenta propia.

En ese sentido, agradeció el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria y otras instituciones en esta ardua batalla. Por otro lado, dio a conocer que la Feria Monterrey colabora con entidades estatales como escuelas y hospitales a través de donaciones de medios de limpieza y otros productos.

Contribuir al reconocimiento oportuno y la unidad de los trabajadores en las acciones que hoy libramos en torno a la recuperación económica. Así transcendió en #HaciendoRadio al comparecer Pedro Víctor Simón Secretario General del Sindicato del Comercio y la Gastronomía #Cuba pic.twitter.com/g6JDkV9qGb — Radio Rebelde – Cuba (@radiorebeldecu) February 2, 2022

El sector del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en estos momentos se encuentra inmerso en la presentación del Plan y Presupuesto 2022, fundamentado en los conceptos y directrices del Octavo Congreso del PCC.

Igualmente, se trabaja en la implementación de las medidas para en perfeccionamiento de la Empresa Estatal Socialista, con la participación de los nuevos actores económicos y formas de gestión presentes en el escenario actual de nuestra economía.

Entre los acuerdos para el próximo periodo de trabajo quedó lo relativo al análisis de las causas que generaron pérdidas a las empresas y UEB, así como presentar un plan para la erradicación de esta dificultad. De la misma forma, quedó propuesto brindar seguimiento a la integración de los trabajadores por cuenta propia y los nuevos actores de la economía.

Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) expresó que “los principales cambios deben estar enfocados en el hombre y no en los recursos. Si no somos capaces de transformar nuestra manera de pensar, de actuar y de trabajar no podremos satisfacer las demandas del pueblo ni de nuestros trabajadores.”

La ministra de Comercio Interior reconoció que existe integración, pero todavía no se aprecian los resultados esperados.

La titular del sector llamó a los dirigentes a implicarse personalmente en todos los procesos e insistió en la necesidad de un trabajo elaborado que permita erradicar las ineficiencias del sector.

Foto: Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

LBS

Impactos: 0