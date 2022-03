Una vez más, selección cubana de fútbol no pudo con Guatemala

Después de un año de haber disputado su encuentro correspondiente a la eliminatoria mundialista de Qatar 2022, la selección cubana de fútbol cedió, este jueves 24 de marzo, en un partido amistoso ante Guatemala, en el estadio Pensativo, de ese país centroamericano.



Por cuarta vez consecutiva en los cinco últimos enfrentamientos, el conjunto Azul y Blanco se llevó la victoria, con cerrado marcador de un gol por cero.



Desde el primer momento del partido ambos equipos plantearon una estrategia similar, intentando mantener el dominio del balón y sin crear acciones de peligro cerca del arco.



Así se mantuvo hasta que en el minuto 10′ Carlos Mejías rompe la tranquilidad con un potente disparo que el guardameta cubano logró atajar a dos manos y evitó que pusiera la ventaja temprana en el marcador.



Para los antillanos la primera oportunidad llegó al minuto 14′ cuando una falta cerca del área permitió que el recién ingresado al conjunto, el capitalino Marcel Hernández, cobrara un peligroso tiro libre directo que pasó bien cerca de la portería rival.



Luego de ello, los dirigidos por Pablo Elier Sánchez parecían no estar en la cancha, pues Guatemala se adueñó del balón y opacó los intentos de la tricolor.



Tanto fue el dominio de los centroamericanos, que al minuto 30′ Mejías no perdonó el fallo de la defensa antillana y colocó la esférica en lo último de la red.



En el principio del segundo tiempo el seleccionado de la nación caribeña salió más efectivo, por lo cual la posesión y dominio estuvo parejo durante una parte de esta mitad. Sin embargo, el desespero hizo acto de presencia en el estadio de Antigua Guatemala y José Luis Paradela se llevó la primera, y única tarjeta, del encuentro para los cubanos.



Las instrucciones del director técnico Luis Fernando Tena fueron a partir de ese momento cerrar a Cuba desde la salida y no darles opciones de atacar. La estrategia funcionó a la perfección y solo cedieron ante una amonestación, en las postrimerías del juego, que posibilitó a sus rivales cobrar un tiro libre, finalmente fallado.



Para los últimos minutos la estrategia de los cubanos fue adelantar las líneas para buscar el empate, pero sus intentos fracasaron, y con el marcador en contra el resultado final terminó favorable a los de casa.



Fueron notables las ausencias del delantero Onel Hernández y los defensores Yosel Piedra y Jorge Luis Corrales. Y aunque objetivo principal de este tipo de encuentros es aportar a la preparación de los equipos de cara a otras competiciones, llevarse una derrota no es agradable.



Ahora Cuba deberá plantearse una nueva estrategia para alcanzar un resultado positivo en los siguientes juegos.



