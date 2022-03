Leones reciben a Toros este fin de semana en el Latino

Con la eliminación todavía en la memoria encajada ante los Toros en la semifinal de 2020, los Leones de Industriales recibirán este fin de semana a Camagüey, en la continuación de la fase regular de la 61 Serie Nacional de Béisbol.



Tanto los discípulos de Guillermo Carmona como los de Miguel Borroto andan en horas bajas en la presente contienda nacional ocupando los dos planteles posiciones que los colocan fuera de la postemporada.



Los Azules vienen de perder seis de sus últimos ocho partidos, resultado que los ha hecho descender hasta el onceno lugar de la clasificación, y en sus predios exhiben un récord negativo de 7-11.



Por su parte, los Toros avanzaron hace dos años a la final de la Serie 59, tras derrotar por barrida en semifinales a los Leones (3-0), antes de caer por el título con los Cocodrilos de Matanzas (2-4).



Sin embargo, al año siguiente no lograron clasificar a los play off y finalizaron en el noveno lugar, y en la Serie 61 no han estabilizado su juego desde que arrancó la temporada. Actualmente aparecen en el peldaño 12, a solo medio juego de su rival de turno.



El duelo histórico entre Industriales y Camagüey, sin incluir los play off, lo dominan los Leones 101 victorias por 67.



En la última década han chocado 50 veces, con los tres de la postemporada, y la tropa giraldilla ha salido victoriosa en 28 oportunidades.

Precisa el estadístico Yirsandy Rodríguez que la superioridad de la capital cubana se ha hecho presente también en las dos campañas más recientes, con 12 éxitos en una veintena de partidos celebrados. En la Serie 60 se apuntaron par de triunfos en el Latino y dividieron en su visita al Cándido González.



Los habaneros se impusieron en casa con pizarras de 2×1 y 7×3, y a domicilio por nocaut de 11 anotaciones por una, en tanto los agramontinos ganaron en el Coloso del Cerro con abultado marcador de 15×9 y de anfitriones consiguieron reñido triunfo de 6×5.



De manera general, el enfrentamiento entre Leones y Toros en la Serie 60, se caracterizó por el predominio de la ofensiva, con 60 carreras anotadas en los cinco partidos, promedio de 12 por desafío y 108 indiscutibles, más de 20 por encuentro entre los dos equipos.



Individualmente, el ya retirado Estayler Hernández castigó al picheo camagüeyano al conectar para .524, con 11 hits, entre ellos un jonrón, en 21 turnos al bate.



Otros destacados resultaron el también ausente este año, Wilfredo Aroche, quien promedió para .455, de 22-10, con un cuadrangular y siete impulsadas, y el versátil Jorge Enrique Alomá, para .400, de 20-8, con par de dobles.



Por los de la Tierra del Mayor, el designado e inicialista Yordanis Samón fue el que lideró el ataque con .529 de average, de 17-9, con cuatro dobles, jonrón y cuatro remolques. Como dato de interés toda la ofensiva del granmense se concentró en el Latino, donde promedio de 12-9. En el Cándido se fue en blanco en cinco turnos.



Para los dos partidos de este sábado y domingo se espera la presencia en el montículo por Industriales de los derechos Raymond Figueredo y Pedro Álvarez, respectivamente, mientras que la visita podrá contar para el segundo duelo con su primer lanzador, el corpulento Frank Madam.

