Desde el box Azul, sueños y aspiraciones de dos novatos

Fher Cejas y Omar Riesgo, ambos del municipio Boyeros, en La Habana, son dos de los cuatro novatos que integran el cuerpo de lanzadores de Industriales en la actual Serie Nacional de Béisbol.



La experiencia de formar parte de los Leones capitalinos es un gran reto y compromiso, comentaron a la COCO.



Cejas, de 19 años, considera que formar parte del cuerpo de lanzadores Azul es un gran logro para su carrera deportiva. “Cada vez que mi equipo está perdiendo y el pitcheo no responde sufro mucho; quisiera que me pusieran a lanzar y retirar cada entrada de uno, dos y tres.



“Sin embargo, sé que para eso debo ganar experiencia, aprender a trabajar más en la lomita de los suspiros”, comentó.



Y agregó: “Entrenar con los profesores José Elosegui y Lázaro Valle es provechoso, porque me aconsejan sobre cómo hacer más efectiva mi labor, en qué conteo debo utilizar los lanzamientos y hacerlo con control”.

Sobre sus proyecciones manifestó que desea convertirse en uno de los principales relevistas de Industriales, aumentar su velocidad máxima, que actualmente alcanza las 88 millas, así como titularse con el equipo con más historia en la pelota cubana.



Por su parte, Riesgo, de 18 años, cumple un sueño de pequeño, pues los padres son “fanáticos” a los Leones y su crianza transcurrió en un ambiente industrialista.



“Cuando me dijeron que había integrado el conjunto Azul no lo creía. Recuerdo que lloré mucho ese día de la emoción junto a mi familia, y mi papá también se sumó al llanto”, expresó.



Riesgo afirmó que está consciente de que para aportar al equipo desde el box debe ser más inteligente. “Aunque doy muchos strikes, mi velocidad máxima no alcanza las 85 millas y eso es aprovechado por los bateadores. Por eso debo aprender a trabajar en las esquinas y en la zona baja, combinando la recta con otros lanzamientos”, precisó.



Como su compañero de plantel, Riesgo añora el ansiado título con Industriales , al tiempo que reconoce la poca profundidad en el pitcheo de la nave Azul y los desaciertos en la defensa, dos aspectos que deben mejorar para poder clasificar a los play off de la pelota cubana, puntualizó el novel lanzador.

