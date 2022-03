Responsabilidad parental o la obligación de ser mejores (+Tuit y Video)

Pasadas las ocho de la noche, o al menos cuando ya el cielo estaba completamente oscuro, llegaron al Cuerpo de Guardia del Hospital Pediátrico Docente William Soler, una madre y su hija. La niña dijo en casa que se había introducido una piedra por el orificio de uno de los oídos. Por eso estaban allí.

Era evidente, por todo lo que desde afuera se escuchaba con absoluta exactitud, que la niña, quien tal vez no supere los 11 años, tenía miedo y hacia todo lo posible porque el doctor no se le acercara a la oreja. Mientras, él insistía en que no habria dololor, que ella debía portarse bien, que ya era grande, que si no colaboraba buscaría a la enfermera para que la inyectara, o la iba a llevar al salón para cortarle la oreja.

Al principio, la mdre le repetía, una y otra vez, que estuviera quieta, después, la amenazaba con dejarla allí, sola; a lo que su hija contestaba, llorando y a gritos que, por favor, no se fuera. Y, de paso, le suplicaba que no la golpeara, “mamá, no me des una galleta**”…La madre respondía que no le pegaría. Pero, al parecer, le fue imposible cumplir su palabra.

En medio del proceso de revisión le pidió unos minutos al galeno, sacó a su hija de la consulta, y solo ellas saben qué sucedió en esos instantes, pero desde dentro percibíamos el llanto de la niña que, sobra decirlo, no se “tranquilizó” después de “la charla”. Finalmente hubo que aguantarla para realizar la revisión médica, pero ninguno de sus clamores fue más desgarrador que escucharla pedirle a su madre que no le pegara.

Cuando todo terminó, ellas se fueron.

Las tres personas que escuchamos todo aquello nos miramos, y reconocimos en el rostro de cada uno lo que ninguno se atrevió a pronunciar: ¿Cuántos golpes -cuantas galletas– debe haber recibido esa niña para que, en medio de un hospital, y con dolor, gritara “mamá no me metas”, “mamá, no me des una galleta”.

¿Qué significa el reconocimiento del interés superior de infantes y adolescentes en el Proyecto del #CódigoDeLasFamilias? Conoce y protege sus derechos #Cuba #UNICEF #ParaCadaInfancia pic.twitter.com/Ld9J0C7JLB — UNICEF Cuba (@UNICEFCuba) March 20, 2022

De acuerdo con la Doctora en Ciencias Jurídicas y Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Yamila González Ferrer, el Título V del proyecto para un nuevo Código de las Familias, sobre la Responsabilidad parental, lejos de afectar la responsabilidad materna y paterna, la fortalece.

“Muchas personas siguen considerando a los hijos e hijas como posesiones, que se pueden moldear según parezca lo más conveniente, incluso alejándose de lo que hoy sugieren las tendencias de la ciencia y del desarrollo humano. La frase ʹmi hijo es mío y yo lo crío como quieraʹ, continúa formando parte del imaginario popular. Bajo esa premisa, se puede considerar apropiado disciplinar con el maltrato físico o psicológico, o no prestar atención al tipo de cuidados y requerimientos que conlleva la crianza, en cada uno de sus diferentes períodos evolutivos. Es ahí donde el concepto responsabilidad parental, implica un punto de inflexión”, afirmó en el espacio televisivo Mesa Redonda la profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Roxane Castellanos Cabrera.

**Galleta: Equivalente a cachetada o golpe con la mano en el rostro de otro

