Rugby: las pasiones de un reto

Transcurría diciembre de 1870 y cinco capitanes de equipos de rugby suscribieron un reto en el semanario deportivo escocés Bell’s Weekly para enfrentar a “cualquier equipo seleccionado de toda Inglaterra”, según plasmaba el comunicado.



La respuesta no se hizo esperar. Pactado para el 27 de marzo de 1871, Edimburgo fue la ciudad donde se celebró el primer juego internacional de rugby de la historia.



Disputado en dos tiempos de 50 minutos, el reñido encuentro tuvo como ganador a los retadores, quienes triunfaron un gol a cero.



A pesar de la victoria, antes de iniciar el partido los pronósticos eran favorables al bien estructurado equipo inglés, como lo reflejó una crónica de la época en el periódico The Herald titulado Football Match.



Los jugadores estaban vestidos con traje apropiado, los ingleses con camiseta blanca, adornado con una rosa roja y el uniforme marrón escocés, con un cardo.



Aunque los buenos deseos de los espectadores fueron con el equipo escocés, sin embargo, se consideró que sus posibilidades eran pobres. La diferencia entre los dos equipos fue muy marcada, pues los ingleses poseían una constitución mucho más fuerte en comparación con sus oponentes.



Sin embargo, la realidad fue otra al ganar los escoceses contra un rival histórico en muchos sentidos.



Deporte surgido en la Rugby School, el estudiante William Webb Ellis rompió con el tradicionalismo de un partido de fútbol, al tomar el balón con sus manos y correr hacia la portería. El nuevo deporte alcanzó rápidamente popularidad.



En la actualidad existe una placa y monumento conmemorando a Ellis en la Rugby School, por hacer de un simple cambio de manejo del balón, un suceso histórico.



Extendido por los cinco continentes, el rugby posee diferentes certámenes donde se reúnen los mejores equipos a nivel global. Entre ellos la conocida Copa Webb Ellis, campeonato del mundo donde compiten poderosas selecciones nacionales como Inglaterra, Sudáfrica, Argentina, Tonga y Nueva Zelanda.



La selección neozelandesa es una de las más llamativas, no solo por su distintivo estilo de juego. Los también conocidos como All Blacks antes de cada partido ejecutan una danza ritual maorí: el haka, llamada Ka Mate, donde además de buscar la concentración necesaria para la disputa, intimidan a sus rivales a partir de gestos y canticos, que confieren cierta mística al enfrentamiento previo.



El rugby como deporte multitudinario y pasional no ha sido indiferente para el séptimo arte por la diversidad de emociones que provoca y las historias de superación e identidad que han tenido en esta práctica como centro de gravitación.



Invictus (2009), dirigida por el virtuoso Clint Eastwood y protagonizada por Matt Damon y Morgan Freeman, tal vez sea de la película de ficción más conocida con el rugby como centro.



Ambientado en una Sudáfrica que tiene aún patentes las huellas del Apartheid, en la disputa por el campeonato del mundo contra Nueva Zelanda, el rugby se convierte en un símbolo de unión por encima de las diferencias políticas y sociales.

Foto: Efdeportes.com.

Rugby en Cuba



Si bien la extensión de este deporte a Cuba se produjo en los años 90 del siglo pasado, su práctica tiene antecedentes en los clubes de la aristocracia habanera, que llegaron a realizar topes con equipos estadounidenses y en personalidades de la historia cubana como Pablo de la Torriente Brau y José Antonio Echevarría, aunque ellos fueron en realidad, miembros del equipo de fútbol americano de la Universidad de La Habana (U.H).



Ricardo Martínez, un exatleta español, junto a estudiantes de la U.H, fundó en 1992 la primera organización de rugby cubana, el club Indios Caribe.



Comenzó así una tradición, que si bien no ha sido masiva como otros deportes de más popularidad en Cuba, ha logrado repercusión e interés en jóvenes que han tenido en el rugby un espacio vital.



Posteriormente serían fundados los clubes Giraldilla y José Martí, que amplificaron el quehacer del rugby nacional, con asesoramiento de extranjeros y cubanos interesados en la difusión de un deporte de fuerte carga física, pero de importantes estrategias. Desde el 2004 celebra sus torneos domésticos a pesar de altas y bajas por múltiples causas.



Deporte nacido de la irreverencia, al romper con los esquematismos de una tradición, las pasiones de lo que una vez fue un reto, permitieron luego la consagración de identidades nacionales y deportivas en las diferentes naciones que han hecho del rugby un símbolo.



(JMM/O)

