¿Qué deja la fecha FIFA de marzo al fútbol cubano?

Mucho se comenta por estos días sobre el resultado de la selección nacional de fútbol en los partidos amiosos correspondiente a la fecha FIFA del mes de marzo en la que enfrentaron a Guatemala y Belice, respectivamente.



El primero de los partidos constituyó la cuarta derrota consecutiva contra los guatemaltecos en los últimos cinco enfrentamientos, esta vez 1-0, en tanto ante Belice se logró la victoria 3-0, lo que constituyó un alegrón para la afición pero no la satisfacción total, teniendo en cuenta la calidad del rival.



Los comentarios positivos basan en lo fundamental, en el aporte de los jugadores insertados en ligas foráneas, algo que no está en correspondencia con la calidad, ni el nivel de juego que ellos muestran en sus clubes, dejando en ocasiones que desear para sus seguidores en la nación caribeña.



Y por otra parte las notables ausencias de figuras que podrían aportar más nivel a la selección en estas competiciones, algo que pasa por varias razones y que no siempre depende de las gestiones de la Asociación de Fútbol de Cuba.

Felicidades a nuestros jugadores y entrenadores de la selección absoluta por su victoria de hoy frente a @bzefootballfed en el cierre de los amistosos de fecha #FIFA

Ahora a esperar por los rivales de la Liga de Naciones de #CONCACAF @InderCuba @jit_digital @futbol_cuba pic.twitter.com/HxVkn9pGZZ — Asociación de Fútbol de Cuba (@afcfutbolcuba) March 28, 2022

Estos juegos son de preparación de cara a otros compromisos, por lo que debe hacerse el máximo esfuerzo para que figuren los que pueden ser convocados a partidos oficiales para lograr mayor roce como equipo, realizar los ajustes necesarios y probar el engranaje entre los jugadores, factores decisivos dentro de la cancha.



Con la cantera del balompié en la Liga Nacional y los insertados en otras naciones, hay potencial para aumentar la calidad de las presentaciones en eventos internacionales, pero eso requiere de más tiempo juntos y no de llegar hoy y jugar en apenas par de días.



Se impone revisar los contratos y ver con qué tiempo de antelación se pueden convocar a los jugadores y si eso se está cumpliendo, sin olvidar que hay otras limitaciones que influyen en la posibilidad de participación, aún convocados a tiempo.



Nada de esto es nuevo, pero bien vale la pena revisarlo para ver que está faltando y es posible corregir en función de lograr una convocatoria a la selección nacional, capaz de hacer soñar a sus seguidores.

(JMM/O)

Impactos: 0