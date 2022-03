De Yucatán a La Habana para jugarse la vida: Soldadito Díazs

Cada vez que recuerdo al boxeador profesional Miguel Ángel “Soldadito” Díaz, rememoro una frase del mexicano Manuel Bastidas, otro tira golpes pagado: “Más miedo le tengo a los jabs del hambre y por eso sigo intercambiando golpes”.



Quien dijo lo citado murió a consecuencias del castigo recibido en varias de sus peleas, asesinado en la última cuando la gloria no intentaba buscar y sí algunos pesitos para sobrevivir, pues no tenía otro oficio ni beneficio.



Soldadito Díaz había nacido también en el país de los aztecas, en Yucatán, y emigró a La Habana al final de los años 20 del pasado siglo. No le iba bien tampoco aquí cuando decidió ingresar en el ejército. Al menos tenía techo, rancho y un salario, aunque menguado.



De pequeña estatura, fuerte y resistente, jugando de manos en un patio del cuartel, descubrió -o le mostraron- una salida superior. “Pegas durísimo. ¿Por qué no te subes al ring…?”. Obedeció, y de 1921 a 1928 estuvo dando guerra entre los “gladiadores” del ring.



Un poco más de paga, pero con más castigo allá arriba que ganancias, ligado al coraje con mayor fuerza que a la técnica. Sonando y dejándose pegar, se convirtió en atracción taquillera. Era un fajador tremendo, de resistencia enorme. A veces parecía estar liquidado y remataba. Abarrotaba la Arena Colón, ubicada en Dragones y Zulueta, en el actual municipio Centro Habana.



Campeón del país en 1924 (la corona le duraría hasta el 1927), le trajeron al estadounidense O’Kieff, otro perro de presa. Puso a dormir al del norte. En la revancha, con las gradas llenas, el importado volvió a perder, entonces por decisión, y uno que vio la pelea me comentó: “Ambos terminaron bañados en sangre y hasta el réferi cogió sus salpicaduras rojas”.



El vencedor había comenzado a batirse a los 21 años y nueve años más tarde estaba acabado para el deporte.

Seguía allá arriba porque era lo único que sabía hacer y la familia necesitaba los 100 dólares de hoy y los 60 de mañana.



Bajaban las entradas a la misma velocidad que las condiciones del atleta. De contra, actuaba desde al principio con una vieja lesión no curada: hacía guantes con el ligero completo Santiago Esparraguera, quien noqueaba hasta con el jab y este estrelló el puño en el ojo izquierdo de Soldadito. El descuido, continuar en la batalla, mientras los contrarios concentraban el ataque allí.



En 1927 lo enfrentaron aquí al welter español Hilario Martínez. Le sacaba 12 libras al cubano y el de acá con la lastimadura señalada. ¡Tremendo peleón a 12 asaltos muy reñidos! El del patio perdió por el voto de los jueces, pero convenció.



Y hacia Estados Unidos, donde, pensaba “… agarrar plata de verdad…”, como le dijo a un amigo.



Debutó frente Johnny Leonard, y pese a salir derrotado por decisión, gustó tanto que lo incluyeron en la eliminatoria mundial del peso pluma: el título estaba vacante, pero él no tenía condiciones para ser un aspirante real.



Como era de esperar, Louis “Kid” Kaplan lo venció por nocaut técnico en cuatro episodios. Hecho la lástima misma, retornó a Cuba. Le prometieron enviarle el dinero de ambos combates. Jamás le llegó. Hacia abajo la rodada. Perdió con Johnny Cruz y con Kid Chocolate antes del límite.



Arribó la despedida. Desde entonces, portero en la Dirección de Deportes. Con algo más de sueldo cuando fue acogido por la Dirección General de Deportes en 1959 y, después del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), donde lo conocí.



Empleado como mandadero en el departamento del divulgación, caminaba parecido a un pato, la nariz al nivel de la boca, los ojos sin brillo. Callado, respetuoso, trabajador. No era hombre de fiestas ni de jaranas. Prefería andar tranquilo por los rincones, acompañado por la tristeza, aunque jamás lo oí quejarse



Con motivo del Mundial de Boxeo La Habana, en 1974, Elio Menéndez lo entrevistó. Tuvo palabras de elogio para el boxeo de ese momento y agregó: “Ese no fue el que me tocó… Lástima de que no pueda disfrutar del campeonato, porque hace bastante tiempo perdí la vista por completo…”. Dos años después falleció el valiente Soldadito Díaz.

(JMM/O)

