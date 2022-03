Nuevo revés de Rivero y el Valencia en la Eurocup (+Video)

Un nuevo revés en la Eurocup encajó este miércoles el Valencia Basket, al ceder 82 cartones por 76 ante el Cedevita Olimpija, de Eslovenia, en choque donde el habanero Jasiel Rivero aportó 10 puntos en causa perdida.



El capitalino consiguió tres canastas de seis posibles en tiros de campo y cuatro libres en siete intentos, además de capturar cinco rebotes ofensivos y dar una asistencia, en los 17 minutos y 44 segundos que permaneció sobre la cancha de la Arena Stozice, en la ciudad de Ljubliana.



Según el sitio digital Marca, la energía del cubano permitió a los taronjas dominar el primer cuarto del partido 22×20, pero los locales, tras un par de minutos de desconcierto en el inicio del segundo, no tardaron en reaccionar, apoyados en los triples de Jacob Pullen, que a decir del medio español noquearon al Valencia, superado por 15 puntos (15×30).



Con el marcador en contra 37×50 al cierre de la primera mitad, los ibéricos intentaron la remontada en la segunda parte (39×32), pero no les alcanzó para conseguir una victoria que les aseguraba concluir en el segundo lugar del grupo B.

.@KKCedOL thrilled a big crowd with a key home win, 82-76, over Valencia Basket on Wednesday night. #RoadToGreatness pic.twitter.com/HO7O8d1i5H

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) March 30, 2022