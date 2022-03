Titanic: el naufragio convertido en industria

El colosal barco era botado el 31 de mayo de 1911 y la magnificencia de la hasta entonces mayor embarcación de pasajeros construida de la historia, impresionaba a primera vista desde cualquier ángulo.

La construcción del RMS Titanic inició el 31 de marzo de 1909 en los astilleros de Belfast, Irlanda, y formaba parte de la familia de barcos perteneciente a la poderosa compañía White Star Line. Ensamblado con los mejores materiales y técnicas de ese momento, el montaje se realizó en solo dos años.

Listo para realizar su viaje inaugural, luego de instalar las cuatro chimeneas, el barco fue trasladado hasta las aguas de Liverpool y registrado oficialmente el 24 de marzo de 1912. Preparado para salir a mar abierto, la ceremonia oficial de inauguración fue celebrada el 10 de abril de 1912, en medio de un día nublado.

El Titanic levó anclas y partió en las primeras horas de la tarde rumbo a Nueva York, dejando tras de sí gran expectación en las costas inglesas. Del otro lado del océano, el arribo del trasatlántico fue anunciado por importantes periódicos como el The New York Times.

Con 885 tripulantes y una capacidad total de dos mil 787 pasajeros, el barco era dirigido por el experimentado Capitán Edward Smith, quien manifestó que el viaje del Titanic sería el último para él, antes de jubilarse.

Luego de cuatro días sin novedades y apacible navegación, el 14 de abril, a las 23:40 (hora local), el vigía Frederick Fleet observó una imagen difusa que rompía con el reflejo de la clara noche. La zona por donde navegaba el Titanic era de bajas temperaturas, y la aparición de algún iceberg durante el recorrido podía ser mucho más que una probabilidad.

El marinero avisó mediante la campana desde su puesto y telefoneó sobre lo avistado. Uno de los oficiales de guardia ordenó el cambio de rumbo y detener el funcionamiento de las máquinas para facilitar la maniobrabilidad. A pesar de que no se produjo un impacto frontal fue inevitable el roce con la masa de hielo, que provocaría el fatídico desenlace, por la alta de velocidad a la que iba el barco.

A cinco metros por debajo de la línea de flotación, los daños fueron evaluados y la progresiva entrada del agua por la presión ejercida fue llenando los compartimentos de la embarcación. Analizados de conjunto con el diseñador Thomas Andrews y Bruce Ismay, propietario de la White Star Line, el capitán ordenó evacuar el Titanic. La tragedia comenzaba, pues la capacidad de los botes salvavidas solo podía albergar a unas mil 178 personas.

De inmediato se envió la señal de socorro y el buque de pasajeros Carpathia fue el primero en responder y partir a toda velocidad, aunque demoraría unas cuatro horas en llegar, pues se encontraba a casi 100 kilómetros del Titanic.

Finalmente, a las 02:05 (hora local) el Titanic se hundía con la mayor parte de sus tripulantes y pasajeros en el mar, en medio de gritos y disparos que se detendrían paulatinamente, producto de las frías aguas del norte atlántico.

A las 04:00 (hora local) llegaba el Carpathia para rescatar a los sobrevivientes. El buque, que se dirigía a Europa, volvió a tomar rumbo a Nueva York sin notificar la tragedia, para evitar cualquier eco mediático que desencadenaría la tragedia. Horas más tarde otras embarcaciones llegaron y se incorporaron a las operaciones de rescate, sin embargo, mucho no se pudo hacer, salvo recoger a los fallecidos por hipotermia.

La expectativa de la llegada del Titanic desconcertó a la prensa estadounidense cuando vieron nuevamente al Carpathia entrar en la bahía neoyorkina y el sensacionalismo abarcó durante varios meses todos los espacios noticiosos a cerca de los hechos ocurridos, causas y los sobrevivientes. Comenzaba así a generase una industria alrededor del naufragio, que ha perdurado hasta la actualidad.

En su momento las causales de la tragedia fueron abordadas en disímiles periódicos y argumentos especulativos fueron editados y vendidos en los llamados “libros de un dólar”.

A penas un mes de ocurrido el hundimiento, se filmó la primera de las películas que tenía al Titanic como centro de su argumento, iniciando desde entonces una especie de tradición alrededor de este hecho que ya suma 14 títulos de ficción, dos de ellos animados, siendo la película dirigida por James Cameron, la más conocida, laureada y taquillera de la historia.

En 1985 una expedición franco americana localizó los restos del Titanic a una profundidad de tres mil 821 metros. El descubrimiento del pecio, fuera de cualquier implicación lucrativa, generó entonces un mercado turístico, donde pasajeros en submarinos de alta tecnología se sumergen hasta donde yace el más famoso barco de la historia, lo que ha acrecentado el deterioro de la embarcación.

Cuba y el Titanic

Considerado uno de los mayores naufragios en tiempos de paz, la gran cantidad de personas que no pudieron sobrevivir a la catástrofe han sido honradas con múltiples monumentos y museos alrededor del mundo.

Uno de los aspectos más notables de sus pasajeros eran el origen de los mismos, pues provenían de diferentes países, entre los que se hallaban no solo ingleses y estadounidenses, también irlandeses, franceses, españoles y un ciudadano japonés que logró sobrevivir. Contradictoriamente, el nipón fue duramente criticado por su gobierno e incluso cesado de su trabajo, al no figurar entre los honorables fallecidos de aquella noche.

Uno de los los pasajeros hospedados en primera clase era ciudadano cubano. Nacido en Asturias, Servando José Florentino Ovies y Rodríguez, residía en la Isla desde varios años trabajando en una importante firma comercial perteneciente a su familia.

Al finalizar sus vacaciones en Francia, abordó el Titanic en Cherburgo para regresar a Cuba vía Nueva York. Sin embargo, no sería uno de los sobrevivientes y fue identificado con el número 189, entre los cientos de cuerpos hallados en el mar.

De los 10 españoles que viajaban en el Titanic, cuatro jóvenes, a los pocos días de llegados a Estados Unidos partirían hacia Cuba, para residir definitivamente en la mayor de las Antillas. Sus nombres eran Emilio Pallás, Asunción y Florentina Durán, y Julián Pardó, comprometido con Florentina.

Julián años más tarde se convertiría en un importante empresario. Florentina y Julián adquirieron la nacionalidad cubana y vivirían hasta sus últimos días de vida en La Habana, en el reparto Palatino.

El conocido crítico de cine Rodolfo Santovenia, en sus años de estudiante de Periodismo entrevistó a Julián para la revista Bohemia, donde el cubanizado español testimonió cinematográficamente en 1955, los sucesos de aquella inolvidable y significativa noche:

“Los segundos me parecían siglos. ¿Qué hacer? El agua, que no se detiene ante nada ni ante nadie, lame ya la torre de mando. No hay bote. Los hombres que quedan a bordo corren por cubierta como locos. Unos saltan al vacío, otros no se deciden. ¡Qué momento! La popa se alza más y más. No lo pienso. Un bote que se encuentra a una altura de dos pisos por debajo de mí, está siendo arriado. Me lanzo al espacio y caigo en él. Sus ocupantes eran casi todos tripulantes”.