Chile 1990 y el azar invencible

El cielo estaba despejado y la cordillera se veía desde el estadio. Silvio comenzó a cantar “El hombre extraño”, dedicada a Víctor Jara. Todos aplaudimos y se produjo un silencio profundo.

El 31 de marzo de 1990, llega la noche y el tiempo se acorta para el inicio del concierto. Miles de chilenos, casete en mano, desde la clandestinidad, han compartido durante más de una década las canciones de un navegante del Playa Girón que escribió en notas de guitarra, la canción de un barco poblado con hombres de poca niñez.

Silvio Rodríguez regresa a Chile después de 17 años y el Estadio Nacional acogerá un concierto multitudinario que será inolvidable para muchos. Una semana antes los míticos Rolling Stones se presentaron en el mismo sitio, pero ni siquiera las majestades del rock llenaron el significativo estadio, que guardaba en su césped un recuerdo imborrable de prisión y muerte.

El destacado saxofonista César López, director del conjunto Habana Ensemble, tenía entonces solo 22 años y formaba parte de Irakere:

Por fin, es 31 de marzo ni siquiera ha llegado al mediodía y ya está completamente lleno el estadio. La Cruz Roja reparte agua y comida entre el público asistente, hay algunos desmayados, sin embargo, persiste el ánimo de lo que se avecina.

“Yo no recuerdo haber estado en mi vida en un concierto de tal magnitud -continua César- fue algo increíble. Salimos al escenario y tocamos un tema antes de Silvio. Había tantas personas que hasta creo que llegué a sentir miedo. Cualquiera puede escuchar la historia y sensibilizarse, pero eso hubo que vivirlo. Todas las canciones eran ovacionadas. Fue un acontecimiento cultural inolvidable para esa nación y para nosotros. He regresado a Chile varias veces con Habana Ensemble y cuando les comento a las personas que yo estuve en ese concierto, se conmueven, incluso jóvenes que ni habían nacido. Nunca en mi vida he tocado para tanto público y he vuelto a sentir la emoción de ese día”.