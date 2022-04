Fútbol cubano: La Habana a partido crucial ante Cienfuegos

La selección de La Habana buscará afianzarse en el segundo lugar del grupo A, cuando enfrente este sábado a Cienfuegos en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la 106 Liga Nacional de Fútbol, que tendrá como escenario el estadio La Polar, en la capital cubana.



Habaneros y cienfuegueros llegan a este choque empatados con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos derrotas y dos empates, pero el partido entre ellos favoreció a los capitalinos, además de la diferencia de goles a favor y en contra.



En declaraciones a la COCO, el director técnico (DT) de los giraldillos, Jaime Colomé precisó que buscarán aprovechar el juego en casa para obtener tres puntos que los consolide en el segundo puesto de la llave A.



No obstante, el estratega lamentó que no contarán con su principal goleador, Rivaldo Roldán, quien por enfermedad no está convocado para el partido.



El DT se refirió además, a la posibilidad de que se reincorpore el delantero Yordanis Galán, lesionado desde la primera fecha y del cual se espera un significativo aporte al sistema de juego planteado por el equipo.

Foto: AFC.

(JMM/N)

