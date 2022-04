Competir o no competir: a propósito del nacional de patinaje

Sabes que no tienes condiciones para hacerlo como debe ser y te lanzas: los 15 años de la muchacha, el remozamiento de la cocina de tu casa o un torneo atlético.

Y lo que te cae encima después es un chaparrón de críticas. Y si no te atreves, la censura tampoco va a faltar. Tal vez, diluvio. La reflexión sirve de punto de partida para analizar el recién efectuado Campeonato Nacional Selectivo de Patinaje, acogido por Cienfuegos.

De nuevo mostró, según la opinión de la mayoría de los expertos y aficionados, el avance de la especialidad. ¡Aplausos para los entrenadores y sus esforzados pupilos!

Se impuso la selección de La Habana, que dejó en el segundo sitio a la de la sede 383 puntos por 353, con los espirituanos en el tercero con 230. Volvió a sobresalir la habanera Adriana Cantillo al conquistar seis coronas.

Manifestó su dicha, en entrevista realizada por Iris de la Cruz Saborit para el diario Granma, porque “fue muy rico volver a competir en Cuba después de dos años”. Pero agregó: “el evento perdió calidad porque el escenario no reunía las condiciones requeridas, lo que no permitió hacer un análisis real de cómo hemos progresado.

“Al ser un deporte de tiempos y marcas, además de ganar medallas nacionales es importante y necesario saber cómo están nuestros registros en las carreras, tanto en los eventos de velocidad como en los de fondo”.

La mejor atleta cubana de este deporte en la actualidad, apuntó: “Además influyó en el deterioro de las ruedas, que son muy costosas y que después de patinar en Cienfuegos no sirven ni para entrenar, más el riego de una caída que siempre existe en el patinaje”.

Muy bien por el periódico y la entrevistadora por haber dado a conocer dichas opiniones, la verdad de esta deportista: merecedora de una respuesta y la confrontación con otras verdades. Más importante que todas las preseas, los trofeos y marcas es la salud, el bienestar de las personas.

Puede ocurrir —y ha pasado— en el béisbol cuando el terreno no está preparado y su dureza causa el mal bound y la consiguiente lesión, incluso en el rostro o el mencionado endurecimiento lacera las piernas al correr. No debe efectuarse una justa en un lugar inapropiado. Hay que buscar otro y, de no aparecer, es preferible no ofrecerlo.

Debemos mantener las instalaciones en magnífico estado más allá de la búsqueda de los ases, subproducto hermoso de la cultura física, pero subproducto al fin. La esencia del ámbito es la de edificar a un ser humano más potente física y espiritualmente

No es fácil el rejuvenecimiento de esos escenarios, aunque se realizan grandes esfuerzos, a pesar del bloqueo económico y comercial que impone Estados Unidos, fustigador de cuestiones más trascendentales, y la visión errada de creer que solo corresponde al ente rector del movimiento deportivo antillano. A las autoridades provinciales y municipales les corresponde y bastante.

Mucho hay en juego en esas instalaciones. No es opción abandonarlas o los golpes sobre ellas lastimarán más allá de lo deportivo y lo material.

