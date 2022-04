Me atrapaste, Milanés, me atrapaste (+ Video)

Enrique Milanés León, me atrapaste con tus Trazos venezolanos. No pude dejar el libro hasta que llegué a la última página. Entonces, lo releí, subraye varias frases y me impuse dedicarle un comentario. Incierto: aquellas potentes y hermosas líneas me han hecho nacer estos sentimientos y reflexiones; si hay imposición, del corazón ha venido.

Apareces cuando debes aparecer, nunca tratar de ser el centro del escenario. Puertas cerradas al funesto teque, sin encadenarte a lo que ves: conduces a lo trascendental, a las raíces, a lo histórico, distanciado del ahogo de la densidad. Tu obra es el canto más afinado, rítmico, atrayente a los cubanos de diversas profesiones que han ofrecido y ofrecen amor en tierra tan hermana rodeados de riesgos. Entre ellos, los periodistas: enfrentan el peligro para decir la verdad muy vapuleada por los vendidos. Has sido uno de nuestros corresponsales con la dicha de alcanzar una altísima calidad.

Lo demuestra Trazos…, editado por la Pablo de la Torriente a partir de lo que viviste allá, lo ampliaste con tu cultura, tu sentir, tu imaginación, y fue publicado en el periódico Juventud Rebelde. Usaste de manera atinada el fusil de la ética. No te aferraste a la simple visión sin despreciarla, al contrario, la sublimaste al no quedarte en la superficie. Logras escritos que no mueren a los pocos días. Dicen en la etapa, vivirán en el futuro porque extrajeron alimento del pasado para fortalecer el presente: será pasado y necesitará la evocación. Tus líneas la apoyarán.

El prólogo de Luis Sexto esclarece: “Trazos venezolanos demuestra que la historia, la que cuajó, a veces mutilada en el pasado, puede revivirse al escribirla y con calidades que, sobre todo, levanten el interés y la propongan como bandera. El acierto no consiste en escribir lindamente, sino en escribir como si se golpeara las teclas del ordenador con la maza que desbroza el lugar común y debajo halla la veta de un nuevo significado”.

La obra no cae en el error de aun en lo histórico ver todo perfecto; tampoco abraza el tremendismo impulsor del derribo de monumentos merecidos. De Guaicaipuro a Chávez, vibrantes en los combates actuales. Simón Bolívar en toda su grandeza, sin negar su acoso injusto a la digna María Ana Mas, mientras, la Libertador del Libertador refulge por encima de algún arrojo intactico. Manuelita ¡qué mujer…! De Cuba, José Martí y su posición inmortalizadora de Cecilio Acosta. Por eso, el tirano Guzmán Blanco lo “invitó”a irse.

¿Cómo no van a estar Alejo Carpentier y Nicolás Guillén con esa fortaleza desde el Orinoco, y el maracaibazo de José Antonio Castañeda y Benny Moré? Este amor de ahora es tan antiguo como eterno, multifacético y crecido. Sabrosa manera de traer a Alí Primera, a Teresa Carreño, a Simón Díaz, éste sobre un potro joven; está el Gabo (Gabriel García Márquez) recibiendo el Premio Nobel vestido de liqui liqui, recíproco honor pues… Montas a los lectores en locomotoras soñadas, el metro y otros transportes. Nos hace visitar el desierto, no faltan el frío y el trago de cocuy tremebundos y sí el aguacero… Enrique, gracias.

LLHM

