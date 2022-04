Invicto de La Habana y eliminación de Industriales en futsal cubano

La selección de La Habana concluyó invicta tras apuntarse victoria por no presentación de Artemisa, mientras que Industriales no pudo avanzar a la próxima instancia al ceder ante Pinar del Río, en partidos de la última jornada de la primera fase en la Liga Nacional de Futsal.



En la sala polivalente Ramón Fonst, de la capital cubana, los habaneros se vieron beneficiados al obtener la victoria sin jugar, en tanto a Industriales no le bastaron los dos goles de Gerardo Juan, que sirvieron para empatar dos veces, a los minutos 10′ y al 44′.



El equipo Azul no pudo evitar el fracaso ante los pinareños, con Lázaro Castro como verdugo con un triplete a los minutos 3′, 44′ y 50′, respectivamente. Por lo verdes también anotó al 12′ Mario Luis Hernández para decretar el marcador final de 4×2.



De esta forma, La Habana terminó en el primer puesto del grupo A con seis victorias en igual número de salidas y Pinar del Río en la segunza plaza con tres éxitos y similar cifra de derrotas. Ambos planteles son los clasificados de la llave para la próxima fase de la liga, con inicio previsto para el 7 de mayo.



La próxima ronda se jugará con la participación de ocho equipos, los dos primeros en cada uno de los cuatro grupos, que se enfrentarán por el sistema de todos contra todos. Esa fase debe concluir el 2 de julio, para dar paso a la semifinal, pactada del 23 de ese propio mes al 3 de septiembre.

