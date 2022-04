Las mujeres cubanas y Benjamín Guerra: iniciales silenciadas del PRC (+ Tuit)

Dentro del Partido Revolucionario Cubano existieron clubes femeninos que impondrían respeto a partir de su fuerte activismo e iniciativas, que superarían incluso a los hombres a la hora de entregar donativos y recolectar fondos para los mambises del Ejército Libertador.

La labor unificadora de José Martí que caracterizó el período conocido como Tregua Fecunda, donde el Apóstol empleó años en viajes, discursos y escritos con el objetivo de zanjar viejos conflictos entre generaciones, tuvo en la fundación del Partido Revolucionario Cubano (PRC) su obra política cumbre.

Sin embargo, el empeño de un solo hombre no hubiese consolidado tanto esfuerzo sin el apoyo de otras personas que, a lo largo de los años, han caído en un semi olvido, salvo en ocasiones o escritos alegóricos, donde son mencionados sin otros datos sobre ellos.

Tal es el caso de mujeres cubanas que pusieron todo su patrimonio y familia a disposición de un bien mayor; entre ellas Carmen Miyares, quien en su hostal de Nueva York dio albergue a los cubanos que viajaban para establecerse en la urbe, José Martí entre ellos. Además, dispuso de su tiempo y recursos para facilitar y enviar a Cuba pertrechos y dinero con los cuales continuar la gesta iniciada en febrero de 1895.

Otra de las más conocidas es Paulina Pedroso, quien cuidó del Apóstol durante su convalecencia cuando otro cubano, que a la postre sería perdonado por Martí y se convertiría en oficial del Ejército Libertador, intentó envenenarlo con cianuro.

Paulina, junto a su esposo, fue una de las primeras en sumarse a la causa que iniciaba Martí y persuadir a cientos de tabaqueros de Tampa, que no estaban convencidos del todo ante los discursos de aquel hombre pequeño, vestido con un traje negro roído y zapatos rotos.

Fundado el 10 de abril de 1892, en simbólico homenaje a la Asamblea de Guáimaro, el Partido Revolucionario Cubano fue la organización aglutinadora de las esperanzas libertarias para dos islas del Caribe donde aún persistía el dominio colonial español: Cuba y Puerto Rico.

El Partido sería reflejo de un postulado martiano que devino en ley tácita para alcanzar la independencia: Con todos y para el bien de todos. Hombres y mujeres de múltiples estratos sociales y razas integrarían las filas de la organización, donde Martí resultó electo Delegado.

Un aspecto importante y llamativo es el abordado por la autora Ena Curnow, quien refleja en su libro La mujer en la era colonial que de los miembros del PRC, mil 500 eran mujeres. Al ser extinguida la organización política, las féminas constituían el 37 por ciento de las personas que destinaban todos los recursos disponibles para mantener a los alzados en los campos de Cuba.

Dentro del Partido existieron clubes femeninos que impondrían respeto a partir de su fuerte activismo e iniciativa, que superaría incluso a los hombres a la hora de entregar donativos y recolectar fondos, como lo fue uno de los clubes y primero integrado por mujeres, llamado Mercedes Varona en homenaje a una joven tunera caída en combate durante la guerra del 68.

Inocencia Martínez, esposa de Sotero Figueroa, amigo y colaborador de Martí, sería su primera presidenta. En una carta fechada el 23 de abril de 1893 Martí escribiría a Inés mientras se encontraba de viaje:

La entrega de los fondos recaudados se plasmaban en el periódico Patria como testimonio del amplio activismo de las mujeres, y, si bien sobre ellas pesaba el estigma oprobioso de “sexo débil”, la voluntad y entrega no fue menos en el exilio o en los campos insurrectos.

Otros clubes femeninos se integrarían antes del inicio de la guerra y durante ella a las filas del PRC como lo fueron Hijas de Cuba, Hijas de la Libertad, repartidos en New York, Tampa y Cayo Hueso.

Estas organizaciones mediante rifas, venta de objetos valiosos y eventos artísticos como los conciertos de la soprano Chalía Herrera quien, fuera la primera cubana en registrar su voz en un fonógrafo, realizaría varias presentaciones en Nueva York para recaudar fondos en favor de la independencia.

Uno de los aportes más significativos a la gesta fue protagonizado por la patriota y benefactora de la ciudad de Villa Clara, Marta Abreu. La cubana mantuvo estrechos vínculos con el padre de la independencia de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances, y con Tomás Estrada Palma, cuando este asumió el papel de Delegado del PRC. Desde Francia, Marta giraría 250 mil francos en favor el Ejército Libertador.

Sin embargo, las mujeres adultas no serían las únicas en favor de la independencia. Las hijas de estas, niñas y adolescentes, fundarían clubes afiliados también a las actividades del Partido que presidía el Apóstol. A una de ellas respondería Martí:

A. M. Azpeitia, presidenta del Club “Porvenir de Cuba”

Niña queridaː

Martín Herrera pone en mis manos $31.25 como contribución de ese club de niñas a la obra de dar independencia a su tierra, honor a sus hombres y felicidad a sus mujeres. Jamás me pareció el dinero hermoso, hasta esta vez. Él, que mueve a los hombres a tantas vilezas, viene hoy a fortalecer mi voluntad, y a restañar heridas. ¿Quién sabe, niñas del Club, que herida se curará con ese bálsamo, qué bandera se comprará con esa ofrenda? No yo, sino mi patria, besa a Ustedes la mano.

No solo la voluntad resultaba determinante para emprender una gesta que liberaría a Cuba de España. La administración de los recursos económicos era indispensable para iniciar y mantener una guerra necesaria y breve, a decir de Martí, que sin el sostenimiento de las donaciones de los cubanos y simpatizantes con la causa no hubiesen logrado hechos concretos, más allá de reuniones y discursos fervientes.

Entre las figuras importantes y necesarias en los tiempos de dormir con las armas bajo la almohada que han caído en el silencio está Benjamín Guerra, elegido como tesorero del Partido. Junto a Martí y Gonzalo de Quesada, Benjamín era de las tres personas encargadas de la gestión de las múltiples responsabilidades que llevarían a cabo antes y después del 24 de febrero de 1895.

Nacido el 12 de agosto de 1855 en Camagüey y nacionalizado estadounidense en los años 80 del siglo XIX, la experiencia de Benjamín Guerra como dueño de fábricas de tabaco, sumado a sus sentimientos independentistas permitió que, durante los años conspirativos, Martí lo sumara como uno de sus más cercanos colaboradores en asuntos financieros, que serían la columna vertebral para llevar a cabo las expediciones y el aseguramiento logístico necesario para el Ejército Libertador.

Según las Obras Completas del Apóstol, la primera carta que se tiene constancia entre Martí y Guerra, está fechada en 1892 año fundacional del Partido Revolucionario Cubano.

Mi señor y amigo:

Un pecado serio encuentro a la carta de hoy, en que me hace la merced de recordar un artículo mío y desear un número, y es que me trata en ella con demasiada ceremonia. Yo podré olvidarme de enviar, aun a quien estimo como Usted, un artículo mío, precisamente porque es mío; pero no de recordar a V. con verdadero afecto. Ojalá no le parezca mal el artículo, siquiera porque lo escribí, como lo escribo todo, pensando en mi patria.

Póngame a los pies de su distinguida esposa y créame su amigo y servidor.

José Martí