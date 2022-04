Leones reciben dos hachazos y pierden serie particular ante Leñadores

Industriales perdió por partida doble este domingo (9×4 y 3×0) ante los Leñadores de Las Tunas y sucumbió cuatro veces ante el cuadro del Oriente en la fase regular de la 61 Serie Nacional de Béisbol.



A primera hora, en choque sellado por lluvia en la jornada anterior, los Leñadores se impusieron nueve anotaciones por cuatro con la quinta victoria para el relevista Carlos Juan Viera y el segundo revés del abridor Azul Pavel Hernández.



El internacional Viera entró a trabajar en el quinto episodio en sustitución del derecho Alejandro Meneses, quien tiró las primeras cuatro entradas, pero se vio perjudicado por la suspensión por lluvia del desafío sabatino, en el estadio Julio Antonio Mella, de la capital tunera.



El abridor Meneses permitió dos carreras en el cuarto capítulo, en tanto al relevista Viera le marcaron otras dos en el octavo. Por su parte, el diestro capitalino Hernández soportó seis anotaciones en el primer tercio de juego, cuatro en el segundo y otro par en el tercero, que fueron suficientes para que los orientales asegurarán la serie particular ante los Leones.



En el segundo turno, en un choque a solo siete entradas, los locales decidieron en el mismo capítulo de apertura cuando fabricaron tres carreras ante el derecho Marcos Ortega, quien solo tiró 2,1 entradas y encajó su séptimo revés de la temporada.



Los tuneros ligaron doble de Héctor Castillo, sencillo del cuarto bate Yosvani Alarcón y cuadrangular de su hermano Yordanis para respaldar el trabajo del zurdo Ángel Sánchez, quien en cinco entradas no aceptó carreras, toleró cuatro hits, ponchó a cuatro y regaló igual cantidad de boletos.



Cerró el juego y se apuntó el salvamento el derecho Pablo Alberto Civil, quien retiró a los seis bateadores enfrentados en dos capítulos de labor.



Por los giraldillos, además del derrotado Ortega trabajaron Andy Vargas, 2,2 entradas y Juan Xavier Peñalver, en el box durante una entrada.



Luego de este doble descalabro, Leñadores y Leones se han enfrentado en 80 oportunidades desde la Serie 51 a la actual, incluida clasificatoria y play off, y el match está igualado a 40 victorias por bando.



Sin embargo, desde la Serie 56 hasta la presente el tope bilateral favorece 29×27 a los tuneros y de los últimos 22 juegos disputados, los dirigidos por Pablo Civil han ganado 14.



Por otro lado, los citadinos fijan en 28 y 24 su balance de ganados y perdidos en la presente campaña y ceden su cuarta serie particular, tres de ellas ante equipos que aparecen en zona de clasificación a la postemporada, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Las Tunas, en todos los casos por 1-4.

Recomendamos:

(JMM/N)

Impactos: 12