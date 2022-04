Estela Rodríguez, nos dejaste sin tu cascabel

Estela Rodríguez, nos has dejado sin el cascabel que eras. Tu corazón, jamás débil en el tatami, falló por culpa de la diabetes, el 10 de abril de 2022.



Imposible olvidar tus bromas, esa alegría especial traída por ti arropando a todos en cada Encuentro Nacional de Historia del Deporte o en otras reuniones de atletas y periodistas



¡Cómo olvidar esos intercambios sabrosos entre tú y Reinaldo Taladrid! No te quedabas por debajo del gran comunicador en aquellas “polémicas” chistosas, cariñosas, plenas de chispa.



En lo personal, me decías profesor cada vez en cada saludo. Te dije en una ocasión: “Profesora eres tú, con tantas medallas, con tanta gloria”. Y tu mirada fue invadida por la sencillez.



Aunque lo dejo claro: nunca permitiste que alguien pasara sobre ti, pues tu modestia nada tenía que ver con las posiciones ovejunas.



Santiaguera, cubana, siempre llevaste el kimono bien puesto. Sabías que de no llegar el pueblo al poder, no habría arribado a tu rincón en el mumicipio Palma Soriano la creación del japonés Jigoro Kano, y los valladares serían infranqueables por ser mujer, el color de tu piel negra y porque tu hogar era más rico en moral que en dinero.



Esa visión, el amor a tu país, eran arma para darte entera en los entrenamientos, en los combate.



Allá quienes prefirieron otros lares, lanzaron el corazón a un lado y, en el caso de tu especialidad, mancharon su kimono. Anda mal el deportista que como persona está por debajo de su quehacer atlético.



Primero la virtud que el talento, sin que se le reste importancia a este, que también crece cuando en el pecho la bondad vence a lo perverso. En realidad no solo ocurre en las lides del músculo: en cualquier profesión debemos tenerlo presente.



Por tu vida, más allá de lo mucho conseguido en el arte marcial, no nos puedes dejar sin tu luz, sin tu alegría.



Muchacha, siempre te diré así, la familia atlética, los profesores, los periodistas, los historiadores del sector, lucharemos por mantener encendido la llama que viene desde ti, Estela Rodríguez.



Principales logros de Estela Rodríguez:



Primera cubana campeona mundial de judo, al imponerse en la categoría abierta de Belgrado 1989.



Dos subtítulos olímpicos en la división de más 72 kilogramos en Barcelona 1992 y Atlanta 1996.



Dos doradas en los Juegos Panamericanos La Habana 1991: en la división máxima y la abierta.



Plata en más de 72 y bronce en la categoría sin límite de peso cuatro años Indianápolis 1987.



Integrante del Salón de Fama Internacional de Judo.



