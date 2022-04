Jonrón de Luis Robert encendió la casa de White Sox (+Video)

La jornada de martes en el béisbol de las Grandes Ligas dejó notas sobresalientes para los cubanos en la mejor pelota del planeta.



En el juego que enfrentó a Marineros de Seattle y Medias Blancas de Chicago, la tríada de cubanos de los White Sox se fue con un hit per cápita.



Un aparte especial merece Luis Robert, “La Pantera”, quien enardeció a los fanáticos presentes en el Guaranteed Rate Field, al sur de la ciudad Chicago, con soberbio cuadrangular que, en el sexto inning, sirvió para dar ventaja a los locales.



Robert se puso en cuenta de 2-2, pero en el quinto lanzamiento aprovechó una slider del lanzador Matt Brash a 84 millas, casi al mismo medio, para poner las costuras a 408 pies entre los jardines derecho y central.

First of many for Luis Robert!#ChangeTheGame | @NBCSChicago pic.twitter.com/7cBXYmkP7g

— Chicago White Sox (@whitesox) April 12, 2022