Yadiel Hernández encendió la noche, pero cayeron los Nacionales (+Video)

Aunque el bate del cubano Yadiel Hernández se hizo sentir en el PNC Park, los Nacionales de Washington cayeron en su visita a los Piratas de Pittsburgh 9×4, en las Grandes Ligas de Estados Unidos.



Los capitalinos comenzaron delante en el primer capítulo con racimo de tres anotaciones, pero se desinflaron luego ante la ofensiva de los locales.



En un aforo poco poblado por la afición, apenas el 24 por ciento de asistencia, Keibert Ruiz trajo la primera para Washington y dejó las bases llenas cuando el cubano entró a empuñar. Hernández, en dos strikes sin bolas, pegó cañonazo al jardín derecho, para traer a Josh Bell y Nelson Cruz.

Luego, en el quinto capítulo, bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central. En octavo hizo la cruz con infield hit por la antesala, para coronar una noche de 4-3 a la ofensiva, con lo que elevó su promedio ofensivo a .412 en este inicio de temporada.



El enfrentamiento entre los Angelinos de Los Ángeles y los Texas Rangers terminó con victoria para estos últimos con marcador final de 10×5. Discretos madero en ristre, la dupla antillana de los Rangers se fue de 1-0 en el caso de Andy Ibáñez, quien entró a la defensa en la séptima entrada, y de 3-1 (boleto y anotada) por parte de Adolis García.



A Jorge Soler, Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2021, no le ha ido bien con los Marlins de Miami y este jueves se fue en blanco en cuatro turnos. Durante los primeros seis encuentros disputados apenas tiene tres indiscutibles y una paupérrima línea ofensiva de .130/.259/.130/.390, con 11 ponches.



Otros cubanos en Grandes Ligas:



-José Iglesias (Colorado Rockies): 4-1



-Yandi Díaz (Tampa Bay Rays): 4-0



– Randy Arozarena (Tampa Bay Rays): 4-1, 2B, CA



– José Abreu (Chicago White Sox):4-0, 3 SO



– Luis Robert (Chicago White Sox): 4-0, SO



-Lourdes Gurriel Jr. (Toronto Blue Jays): 3-1, 2 SO, DB

