Clásico a la vista: Leones visitan a los Vegueros

Luego de su inesperada barrida sobre los Huracanes de Mayabeque, los Leones de Industriales visitan este fin de semana a los Vegueros de Pinar del Río, en el cierre de su tercer y último periplo por otras provincias del país.



Después de enfrentar a los vueltabajeros en el Capitán San Luis, a los discípulos de Guillermo Carmona le restarán 18 choques por jugar y 14 de ellos serán en el estadio Latinoamericano.



Los Azules solo visitarán a Matanzas e Isla de la Juventud en subseries cortas de solo dos juegos.



El duelo ante los pinareños es de los llamados “clásicos” del béisbol cubano por la rivalidad que tuvieron durante décadas Azules y Pativerdes, y que como ha sucedido con otros equipos se ha “devaluado” en los últimos años.

Comienza mañana la subserie 23 de la #61SNB y ya fueron anunciados los lanzadores abridores para estos encuentros. pic.twitter.com/ylpo0LA9WG — Serie Nacional de Béisbol Cuba (@SerieCuba) April 15, 2022

El estadístico Yirsandy Rodríguez apunta que son 172 los partidos disputados entre Vegueros y Leones en Series Nacionales desde 1977 hasta la fecha y el saldo favorece a los capitalinos 91×81.



Aquí no se incluyen los enfrentamientos en play off, ni tampoco los desafíos celebrados por los Azules ante Vegueros y Forestales, planteles que también representaron a la más occidental de las provincias cubanas en las primeras Series Nacionales.



En la última década, los dirigidos por Carmona aventajan 46×29 a los discípulos de Alexander Urquiola, pero en plazos más cortos, la diferencia es menor. Por ejemplo, de la 56 a la 60 Serie, de 26 partidos efectuados, los Leones han ganado 15, y en los últimos tres años (de la 58-60) de 11 han salido victoriosos en seis.



Al primer duelo de la actual contienda beisbolera llegan los habaneros en una cómoda posición con 31 y 24 en el quinto lugar compartido, en tanto los tabaqueros aparecen décimos con balance adverso de 27 y 29, separados a dos rayas de la zona de play off.



El pitcheo Azul podrá contar con Marcos Ortega y Pedro Álvarez para este fin de semana, mientras que los locales pinareños tendrán listos a sus estelares Yosvani Torres y Erlis Casanova.

(JMM/N)

Impactos: 83