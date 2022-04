Pedro Infante: cubano de corazón

El ídolo mexicano llegó a La Habana contratado exclusivamente por la CMQ. Un solo mes pareció escaso para todos los compromisos, entrevistas y actuaciones que realizó en radio, televisión y cabarets de la ciudad.

Juró por la Virgen de Guadalupe no volver a pilotar aviones. Pedro Infante, el ídolo mexicano, había sufrido dos accidentes aéreos, del primero solo se lastimó la barbilla, pero en el segundo, en 1949, casi pierde la vida y terminó con una placa metálica injertada en su cabeza.

Desde entonces no volvería a realizar escenas de riesgo y sus compañeros de set debían tener cuidado de no golpearlo durante las filmaciones. Sin embargo, no se detuvo en su exitosa carrera musical y fílmica, mientras rivalizaba en popularidad con Cantinflas, Jorge Negrete y Titán entre el público de América Latina.

Nacido en Mazatlán el 18 de noviembre de 1917, el joven, que despuntaba por su talento como músico, llegó a Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades. En 1939 debutaría en el cine, a la vez que llevaba en paralelo su carrera de cantante. La popularidad sería casi inmediata y sus apariciones en la pantalla grande le harían ganar admiradores más allá de su país.

En septiembre de 1952 llegaba a La Habana contratado exclusivamente por la CMQ. Un solo mes pareció escaso para todos los compromisos, entrevistas y actuaciones que realizó en radio, televisión y cabarets de la ciudad, donde las páginas de Bohemia y otras revistas plasmaron las fotos del mexicano que se expresaba con humor y sencillez.

Pero su relación con la mayor de las Antillas era muy anterior a su primera visita a Cuba. En sus películas había compartido elenco con artistas de primera línea como Rita Montaner en el filme Angelitos Negros, de 1948, y grabado canciones de autores cubanos en los años 40.

Su arribo a La Habana causó expectación y el galán mexicano no dejó de expresar lo admirado que se sentía de las habaneras. Luego de cumplir con su contrato prometió volver, y así lo hizo en 1954. Antes de regresar nuevamente, las primeras grabaciones que registró cuando fue contratado por la poderosa compañía RCA Víctor, fueron canciones de compositores cubanos: La gloria eres tú, de José Antonio Méndez, y El mil amores, de César Portillo de la Luz.

Nuevamente comprometido con la CMQ actuaría en las emisoras de La Habana y registraría su visita en sitios icónicos como La Bodeguita del Medio, donde, acorde a la tradición, dejaría su firma en una de las paredes del restaurante.

De regreso a México continuaría grabando películas de éxito que le acreditarían premios como el Ariel de la Academia Mexicana de Cine por La vida no vale nada, en 1956, y el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Tizoc, de 1957, penúltimo largometraje que realizara y cuyo premio no pudo recibir por la fatalidad cernida poco tiempo antes.

Una de las grandes pasiones de Pedro era la aviación. Inscrito como Capitán Cruz tenía acumulado más de dos mil horas de vuelo y, pese a sus accidentes anteriores y a su juramento sagrado, no renunció a continuar manejando en las alturas.

En la mañana del 15 de abril de 1957 piloteaba, junto a dos personas, un avión de la Segunda Guerra Mundial transformado para uso civil, pero con evidentes desperfectos técnicos en el sistema de alimentación. A unos 200 metros de altura, debido a dos maniobras que produjeron el movimiento de las cargas mal posicionadas, el avión perdió su centro de gravedad y de inmediato la estabilidad fue nula, provocando la caída a poca distancia del sitio donde habían despegado. El tercer accidente aéreo sería el último para el hijo ilustre de Mazatlán.

La noticia enlutó a México y de igual modo Cuba sintió la pérdida. En los días consiguientes estaciones de radio cubanas pasaron sus canciones, recordando al artista que profesaba sencillez, porque no olvidada sus orígenes humildes y reconocía con gratitud su estancia habanera. En una de las varias declaraciones que ofreció en su primera visita a Cuba confesaría agradecido y prometiendo un el retorno:

“Estoy dispuesto a ir siempre que me llamen y que si soy mexicano por los cuatro costados, me siento cubano de corazón”. Pedro Infante

LLHM

Impactos: 17