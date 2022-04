Código de las Familias: historias que sí suenan

Era 2007 cuando mi mamá tomó un avión a Venezuela. Su objetivo, una misión internacionalista. Recuerdo que casi todas las noches soñaba con su abrazo, recordaba su olor y me entristecía. Era ella el centro de mi vida. Quien me cuidaba mejor. Y si bien entendía las razones para irse tan lejos, no podía evitar la tristeza.

Durante esos años, viví con mis abuelos. Su casa tenía mucho espacio y un patio lindo con una mata de mango al centro, pero yo apenas la conocía. El hogar, a mis ojos de niña, se reducía al cuarto donde dormía: verde y con dos grandes ventanas blancas. Fue el cariño de mis abuelos, y en particular de mi abuela, lo que hizo que fuera adaptándome y queriendo como mía aquella casa.

Mi abuela se llamaba Graciela y se encargó de mi crianza durante la adolescencia. Fui transitando de la primaria a la secundaria y luego al preuniversitario, con sus dulces, regaños y consejos: todo mezclado.

Mi abuela de joven, la de la blusa de rayas, junto a su hermana Elvia.

Aunque teníamos carácteres muy distintos, se ganó el puesto de madre número uno, —había una lista donde también se encontraban mi mamá y mi tía en los puestos dos y tres, respectivamente—. Fui muy feliz durante esos años; a la manera que la felicidad es más pura, cuando no se es consciente de ella.

Cuando se habla del Código de las Familias, de los derechos de los abuelos y de la importancia que tienen, pienso en mi abuela y los años que pasé junto a ella. En cómo es ese el objetivo de las familias, asegurar para los niños, niñas y adolescentes, respeto, cuidados acorde a su edad, y, en suma, intentar que vivan en esa felicidad ingenua y linda, tan parecida al sabor del dulce de leche en una cuchara grande.

Tuve (y tengo) el privilegio de una familia red, donde siempre hay una mano para ayudar. Esa red, con esmero y paciencia, la tejió mi abuela, con las mismas manos que utilizó para crear mi traje de los 15 años, con las mismas manos de abrazarnos a todos sus nietos con la justa e igual cantidad de amor.

Texto y Foto: Dailene Dovale

Texto: Tomado del Perfil en Facebook “El Código Sí Suena”

LLHM

