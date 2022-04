LSB: barre Capitalinas y Capitalinos perdió el invicto

Los conjuntos habaneros participantes en la Liga Superior de Baloncesto (LSB) enfrentaron por segunda ocasión a los equipos de Sancti Spíritus. Esta vez no todas fueron buenas noticias, al menos no para Capitalinos, que vio frenada su racha ganadora.



Mientras, las mujeres sí pudieron con sus rivales y lograron una importante victoria en el joven campeonato, con marcador de 64×45.



Desde el inicio del partido, el conjunto Capitalinas comenzó activo, y aunque su superioridad en la cancha no fue tan notable, mantuvo siempre la ventaja en la pizarra de la sala polivalente Ramón Fonst.



El primer cuarto terminó con diferencia minúscula de tres puntos para las habaneras (14×11), pero ampliaron en el segundo al ganar 19×12. Tras ceder en el tercer período 12×15, Capitalinas remató en el último al vencer con un contundente 19×7.



Las máximas anotadoras por Capitalinas fueron Yaisel Fregela con 15 puntos y Eliannys Armenteros con 14. Por las espirituanas destacó Eilen Gilbert (10).

Foto: Aylet Morales/COCO.

El sinsabor de la jornada lo dejó Capitalinos, al caer con marcador de 88×77, para perder de esta forma su condición de invicto, ahora con cinco juegos ganados y un revés.



La derrota estuvo condicionada por la perdida constante del balón y la poca efectividad en los tiros al aro. Esas fallas sus rivales las supieron aprovechar y se mantuvieron delante durante todo el encuentro.



En los resultados de cada cuarto, los habaneros casi siempre tuvieron desventaja superior a los tres puntos, al ceder 18-21 y 19-25 en los dos primeros. Luego ganaron de forma cerrada 23-21, pero otra vez cayeron en el del adiós con pizarra de 17-21.



El principal verdugo de los habaneros fue el refuerzo camagüeyano Carlos César Villegas, quien anotó 25 puntos con muestra de gran precisión ante los presentes en la instalación deportiva. Mientras, entre los dirigidos por el técnico giraldillo Reinier Muñiz se lució Marcos Chacón con 27 cartones.



La derrota sufrida es solo un tropiezo en el camino y Capitalinos buscará continuar el buen paso en la aún joven LSB, donde sus compañeras Capitalinas tratarán de aprovechar el buen momento y sumar más victorias para continuar con la aspiración de repetir la corona de 2019.

(JMM/N)

Impactos: 12