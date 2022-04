Leones cedieron ante Elefantes en el Latino

Los Elefantes de Cienfuegos vinieron de abajo este martes y se impusieron 10 anotaciones por cinco a los Leones de Industriales en el primer choque de la subserie de tres, que disputarán hasta el jueves en el estadio Latinoamericano.



Los sureños perdían 5×4 en la parte alta del séptimo cuando le fabricaron dos al relevista y perdedor Andy Vargas y agregaron otras cuatro en el octavo ante el mismo lanzador y los también apagafuegos Carlos Cuesta y David Mena, quienes no sacaron out.



El cuadro visitante desplegó ofensiva de 19 indiscutibles, en la que se incluyeron par de cuadrangulares del quinto bate Yoasniel Pérez, ante un sexteto de serpentineros Azules, que encabezó el abridor Raymond Figueredo, esta vez sin pasar de la tercera entrada.



Al diestro lo sustituyó el espigado Remberto Barreto, quien trabajó con efectividad durante 2,2 entradas, en las que no aceptó carreras, con solo dos hits permitidos, un ponche, un boleto y un pelotazo propinado.



Sin embargo, en la sexta entrada, se le embazaron dos hombres por los únicos hits que toleró con un solo out y vino a su rescate Vargas.



El mejor relevista Azul en toda la temporada, aunque resolvió la situación en ese capítulo, no se presentó con la misma efectividad de oportunidades anteriores, y en dos y un tercio de labor soportó cinco limpias, con cuatro hits, par de boletos y un pelotazo.



Por su parte, la tropa del mentor Guillermo Carmona fue contenida a la ofensiva por un trío de lanzadores sureños que solo soportaron cinco indiscutibles, liderados por el segundo relevista Pedro Mesa, el cual consiguió su primera victoria en Series Nacionales ante el conjunto capitalino.



El derecho entró a trabajar en la cuarta entrada y en 5,1 innings no le marcaron carreras, le pegaron un hit, salido del madero del antesalista Andrés Hernández en la séptima entrada, ponchó a dos y concedió tres boletos, uno de manera intencional.



Los otros cuatro incogibles de los Azules se los apuntaron Roberto Acevedo, el jardinero Alberto Calderón, quien pegó jonrón con uno a bordo en el tercero, Sandy Menocal con doble en esa misma entrada, y Dayron Blanco con sencillo en el cuarto.



Pese al revés, Industriales se mantiene compartiendo con Mayabeque el quinto lugar de la tabla de posiciones (32-26), con 1,5 de ventaja sobre Holguín, que marcha séptimo (31-28), y 3,5 respecto con Santiago de Cuba, Matanzas y Pinar del Río, que cierran la zona de clasificación a la postemporada con 29-30.

(JMM/N)

