Mando Ramos, el campeón mundial de boxeo que temía subir al ring

Ni siquiera al ocurrir su muerte, el 7 de julio de 2008 en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 59 años , algunos periodistas respetaron a quien fuera un famoso campeón mundial: Armando “Mando” Ramos.

Lean este texto: “Falleció Mando Ramos, el gran rival de Carrasco. Mando Ramos había nacido para ser campeón, con 19 años era un genio, un peleador explosivo, con una esgrima perfecta. Era una máquina hecha para pelear, pero las juergas y las drogas le derribaron antes de tiempo. En España son inolvidables sus duelos con el gran Pedro Carrasco”.

Por ahí sigue el mamotreto, sin ir a las raíces, atrapados por la superficialidad y el chovinismo – el español Pedro Carrasco no fue su único gran oponente-. No era genio, ni poseía una esgrima perfecta. Tampoco se nace para as atlético, estrella de cine, científico, escritor o bailarín de gran renombre.

Existen las condiciones naturales, pero hay que desarrollarlas. Sin amor a la profesión, sin entrega, sin las condiciones apropiadas rodeando a la persona, se hace difícil arribar a la cima. En muchas ocasiones, es imposible.

Comparar a los seres humanos con una máquina es un error. Aquellos son superiores. ¿Estas piensan, poseen sentimientos, son capaces de levantarse aun desde sus cenizas?

Lo peor es que casi ningún texto denunció el abuso cometido por Ray Ramos con su hijo para extraerle ganancias por encima de cualquier cuestión, esencial en la deformación del púgil. Algunos tocan el asunto alejados de la potencia necesaria o lo abrazan para ganar lectores más que para humanizar.

Despojado de su corona, involucrado en combates menores que enlodaban su gloria Era el principio del fin para el “Muñeco de Long Beach”, como le decían. Una noche: ¡escándalo! Pululan los destrozos. El enorme espejo de la sala, convertido en pedazos. Los vecinos, la policía, los paramédicos, la camisa de fuerza, la inyección. De nuevo era noticia. Un título grita: Ingresado en un hospital de dementes Mando Ramos, excampeón mundial de los ligeros.

Durante su ingreso, confiesa: “Yo no quería ser boxeador, por mi madre que no. Mi padre me obligó, y la situación. Todos creían que yo era muy valiente. Mentira. Antes de las peleas hasta sentí el deseo de romperme los puños para no tener que pelear. Llegué a campeón, sí, pero el miedo no se me quitaba: le metí a la droga, me emborrachaba para vencerlo y no se iba”.

Jamás se recuperó del todo. Los nervios, la diabetes entre sus males, provocados por sus excesos. Al retirarse, este anciano de 27 abriles, acumulaba 37 triunfos (23 por nocaut) y un empate en 49 encuentros.

Había subido al ring por la pobreza, y la esclavización impuesta por el progenitor. . “Era ágil como Sugar Robinson y fuerte como Marcel Cerdán”, exageraba su padre, quien le enseñó a pelear cuando era un niño y siempre estuvo en su esquina. Ante cualquier vacilación, desde los inicios, le increpaba durísimo. Llegó a golpearlo.

“Su segunda esposa, Sylvia, encontró a Mando tumbado en la cama con los ojos cerrados para siempre. Sylvia le había ayudado a rehabilitarse y en los últimos años el excampeón trabajaba para ayudar a jóvenes que tuvieran los mismos problemas que arruinaron su extraordinaria carrera…”, publicaron tras su muerte.

“Nunca me entrené, ni para una sola pelea – había contado Mando-. Yo iba al gimnasio cada tarde, pero bebía cada noche. Los rivales no me golpeaban a mí, sino las drogas y el alcohol. Y el miedo, el miedo…”.

Recordé entonces lo expresado por la sicóloga espirituana Dislayne González a Juventud Rebelde: “Uno de los mayores valores del Código de la Familia es que concede a los infantes un estatus jurídicos en correspondencia con los postulados de los Derechos del Niño. Tampoco quita la autoridad a los tutores, sino que reconoce su trascendencia en la formación de esos seres humanos y su responsabilidad como adultos de respetar opiniones e ideas de los menores sobra la base de su madurez”.

Y añade: “Con mayor responsabilidad, madurez y desarrollo sicológico, tener en cuenta sus criterios y valoraciones será algo cotidiano y se sentirá respetado”.

El protagonista de esta historia careció de este apoyo vital.

