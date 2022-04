Jim Piersall, un gran atleta roto por su padre

Las frustraciones, las ansias de su padre para que llegara a la cima beisbolera, convertidas en acciones cotidianas, llevaron a Jimmy Piersall hacia las Grandes Ligas, e incluso lo hicieron líder de los jardines en los Medias Rojas de Boston.

El padre quería vivir con el muchacho el sueño que no pudo realizar e hizo lo indecible por lograrlo.

Este atleta se destacó más allá de la habilidad demostrada con el madero o en la pradera principal con el guante, desde 1952, por sus rarezas que le ganaron el mote de “Loco del jardín central”.

El progenitor de Piersall siempre se preocupó mucho más, desde que este era un niño, por los avances deportivos que por las notas escolares u otras cuestiones educativas.

“Llámenme cuando no acuda al entrenamiento, si no le pone todo o no se da antero en el juego”, era su pensar y actitud. Riguroso hasta el extremo, llegaba al abuso sin abandonar esa actitud cuando Piersall arribó a la adolescencia y la juventud. Siempre fue implacable al juzgarlo.

De pequeño, el daño resultó mayor y dejó huellas. Por ejemplo, en un encuentro de una liga juvenil, el niño conectó cuatro incogibles en cinco oportunidades. La alegría se la cortó el padre cuando fue a verlo y lo recibió frío y le dijo: “Podías haber bateado de 5-5” y le mostró la espalda. Las lágrimas internas resultaron las más copiosas.

Llegó a las ligas mayores pero a qué costo: a los 57 días de su debut terminó internado en un hospital psiquiátrico. Gruñía como un cerdo al ocupar su turno a la ofensiva. Acompañaba sus jits con acciones de saltimbanqui. Se burlaba escandalosamente de los contrarios sobre todo si fallaban.

Piersall intercambió puñetazos con Billy Martin, el camarero de los Yankees de New York, en medio de un partido, y también con un integrante de su propio equipo. No paró y agredió a un aficionado en el estadio.

Retornó a la llamada Gran Carpa con el mismo conjunto al siguiente año, algo más calmado debido a la cura “…con electroshock, a la fe, a mi maravillosa esposa, a un gran médico y al apoyo de amigos leales”, afirmó. Mas no dejó la enajenación del todo.

Piersall fue protagonista de algunos espectáculos de ese tipo hasta el final de su carrera: militando en los Indios de Cleveland, desde su posición a la defensa, con gritos y ademanes, intentó fastidiar al inmenso Ted Williams, su excompañero de club.

Más de una vez ridiculizó con estruendo el estilo de lanzar de Satchel Paige. Y militaba en los Senadores de Washington, en septiembre de 1962, cuando lo arrestaron por subir a las tribunas para liarse a trompadas con un aficionado.

Era miembro de los Mets neoyorquinos cuando bateó su jonrón 100, en junio de 1963. Entonces recorrió las bases de espaldas y subió a las gradas para festejarlo con carreras, brincos y alaridos. En sus 17 temporadas en Grandes Ligas las extravagancias no lo abandonaron.

Su autobiografía, titulada Fear Strike Out, publicada en 1955, fue llevada al cine protagonizada por Anthony Perkins y Karl Malden. Impacta lo narrado por la víctima al psiquiatra en relación con varios episodios de su niñez, adolescencia y juventud tan asediado por las obsesiones de su padre.

Al darse cuenta de que lo contado no dejaba bien parado al papá, trató de justificarlo. “Fue duro conmigo, pero sin él no hubiera llegado a donde estoy…”. El galeno le respondió: “Sí, tienes razón: mira dónde estás”.

Por cuestiones como estas, criticó el filme en 1957: “Tiene demasiada ficción; es injusta con papá”. Pero es así, muchos no quieren mirar la verdad de frente aunque los aplaste.

En la recta final de su existencia se conoció que padecía del trastorno bipolar. Además tuvo otro horror acompañante: Mal de Parkinson.

Piersall murió el sábado 3 de junio de 2017, en el centro médico de Wheaton, Illinois. Le sobreviven su mujer, nueve hijos y varios nietos.

Fue un buen pelotero, enajenado como persona y atleta por la presión irrespetuosa de su progenitor.

(JMM/C)

Impactos: 2