Entregan en La Habana, Premio Nacional de Literatura 2021 (+Fotos)

El escritor Julio Travieso Serrano recibió este sábado el Premio Nacional de Literatura en ceremonia sencilla acontecida en el Complejo Morro-Cabaña en el contexto de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Con la presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de Cuba, el escritor recibió el galardón que respalda “los extraordinarios méritos de su obra narrativa y el rigor de su prosa, donde esplenden el lenguaje, la imaginación y una estructura sólida”.

El jurado, integrado por Miguel Barnet –en calidad de presidente–, Jesús David Curbelo, Emmanuel Tornés, Alberto Marrero y Teresa Melo, aseguró en el acta oficial del nombramiento que la prosa de Travieso Serrano es limpia, sencilla y diáfana. Aseguran que constituye, además, “eficaz instrumento de un discurso narrativo de indudable alcance en el contexto de la actual literatura cubana”.

Travieso dijo sentirse feliz por recibir este Premio y trasmitió el agradecimiento a todos los que lo hicieron posible. “Desde la publicación de mi primer libro hace 56 años, padezco esta enfermedad (pasión por la literatura) de la cual no he podido ni quiero curarme. Además de escribir, en este largo plazo he traducido e impartido clases eventualmente. He trabajado y puedo decir que me siento satisfecho”, aseguró.

Por otro lado, nombró a personalidades imprescindibles en su carrera como escritor, Onelio Jorge Cardoso, Félix Pita, Eliseo Diego, Félix Julio Alfonso, Emmanuel Tornés, Virgilio López Lemus, Fernando Rodríguez Sosa y Raúl Martell Álvarez.

Miguel Barnet, presidente del Jurado del Premio Nacional de Literatura, destacó el valor de la obra de Travieso Serrano.

